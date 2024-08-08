NASA'nın 2 astronotu uzayda mahsur kaldı: Boeing'in mekik arızasına SpaceX'li çözüm

08 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:02

NASA'da büyük şok! Uzay giysisinde sızıntı oldu, uçuşlar süresiz olarak iptal!

NASA'da büyük şok! Uzay giysisinde sızıntı oldu, uçuşlar süresiz olarak iptal!

Yolcu uçaklarında sorun üstüne sorun yaşayan Boeing yeni bir skandala imza attı. Starliner mekiği ile uzaya gönderilen 2 NASA astronotun gelecek yıla kadar uzayda kalacağı açıklanırken, NASA'nın astronotları döndürmek için Boeing'in rakibi Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile görüştüğü öğrenildi.

6 Haziran'dan bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 2 astronot Sunita Williams ve Butch Wilmore, bir hafta sürmesi planlanan deneme misyonu kapsamında uzay görevine başlamıştı. Haziranda tekrar Dünya'ya dönmesi gereken Starliner mekiğinin dönüşü defalarca ertelenirken mühendisler, teknik sorunları çözmek için yoğun mesai harcıyor.

SPACEX SEÇENEKLER ARASINDA

NASA'dan dün yapılan açıklamada, Starliner'da yaşanan sorunların başta düşünülenden daha ciddi olabileceği ve iki astronotun SpaceX'e ait mekikle Dünya'ya dönüşünün seçenekler arasında olduğunu bildirdi.

2 astronotun Dünya'ya geri dönüşünün 2025 yılında gerçekleşmesi beklenirken bu durum, ABD havacılık devi Boeing'e uçak sorunları sonrası yeni bir darbe oldu. Bir süredir yolcu uçaklarında art arda yaşanan sorunlar nedeniyle güvenliği konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturan ve tepkilerin hedefi olan Boeing, şirketler arasındaki uzay yarışında da itibarını zedeledi.

STARLINER'DA HELYUM SORUNU

Starliner mekiğine planlanmayan giderler için fazladan 125 milyon dolar harcayan Boeing, helyum sızıntılarının mekikte sorunlara yol açtığını belirtmişti. Şirket, mekikte iki astronotun hayatını güvenceye alacak yeterli kaynak bulunduğunu ifade etmişti. Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.