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 | Berkay Alptekin

NASA'nın çılgın planı sızdırıldı! Ay'a nükleer reaktör inşa edecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), Ay'ın yüzeyine nükleer reaktör göndermek istiyor. Ulaşılan belgelere göre, NASA'nın planlanan projeyi bu hafta duyuracağı ileri sürüldü.

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NASA'nın çılgın planı sızdırıldı! Ay'a nükleer reaktör inşa edecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 10:32

'de yayımlanan Politico dergisinin ulaştığı belgelere dayandırdığı haberine göre ABD Ulusal Havacılık ve Dairesi (), büyük bir projeyi kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Ulaştırma Bakanı ve NASA Geçici Direktörü Sean Duffy'nin, inşa edilmesi ve ardından Ay'a fırlatılması planlanan bir nükleer reaktör projesini bu hafta duyurması bekleniyor.

NASA'nın çılgın planı sızdırıldı! Ay'a nükleer reaktör inşa edecek

HEDEF 2030

Nükleer reaktörün 100 kilovat gücünde olması ve 2030'a kadar uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

İsmi açıklanmayan kıdemli bir NASA yetkilisi, dergiye yaptığı açıklamada, ABD'nin bu adımla, ikinci uzay yarışını kazanmayı amaçladığını ifade etti.

Projeye ilişkin belgelerde, Ay'da nükleer reaktöre sahip olacak ilk ülkenin burayı "yasaklı bölge ilan ederek ABD'yi önemli ölçüde kısıtlayabileceği" belirtiliyor.

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ETİKETLER
#uzay
#nasa
#Abd
#Ayakta Yolculuk
#Nükleer Rektör
#Uzay Yarışı
#Dünya
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