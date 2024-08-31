NASA'yı dolandırmaya çalıştı! Aldığı ceza dudak uçuklattı

31 Ağustos 2024 10:45 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 11:06

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Floridalı Steven Lukens'in NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemini dolandırmaktan 21 ay federal hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Lukens'in ayrıca bu yılın başlarında telgraf dolandırıcılığı suçunu kabul etmesinin ardından 271 bin dolardan (9 milyon 233 bin 972 TL) vazgeçmesine ve 689 bin 280 dolar (23 milyon 486 bin 319 TL) tazminat ödemesine karar verildi.

Florida'nın Port Charlotte bölgesinden 54 yaşındaki Lukens, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki uzay fırlatma sistemiyle ilgili telgraf dolandırıcılığından suçlu bulundu. Gulf Atlantic International Supply, LLC'nin CEO'su olan Steven Lukens, uzay fırlatma sistemi için malzeme tedarik etmek üzere başka bir şirketle alt sözleşme yaptı.

EN AZ 190 SAHTE BELGE SUNDU

Lukens'in yaptığı işle ilgili yapılan soruşturma, Lukens'in Uygunluk Sertifikaları, Basınç Testi Sertifikaları ve test raporları da dahil olmak üzere en az 190 sahte belge sunduğunu ortaya çıkardı.

ABD Adalet Bakanlığı, Lukens ile yapılan sözleşme kapsamında tedarik etmesi beklenilen ürünlerin Artemis misyonu ve astronotları Ay'a ve nihayetinde Mars'a götürmek üzere tasarlanmış bir uzay aracı olan Orion için platformları desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Steven Lukens, yangınlara, patlamalara ve insanların toksik maddelere maruz kalmasına yol açan, yüksek derecede reaktif tehlikeli sıvılar olan hiperbolik sistemler için parçalar sağlamakla görevlendirilmişti.

Ancak, sahte kalite kontrol belgeleri sunarak NASA'ya sözleşmenin katı standartlarını ve şartnamelerini karşılamayan ürünler tedarik etti.