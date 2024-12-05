NATO, insansız filo kuruyor    

05 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:48

Son dönemde artan denizaltı kablo hasarları NATO’yu harekete geçirdi. Baltık ve Akdeniz’de kritik altyapıyı korumak için insansız deniz araçlarından oluşan bir gözetim filosu planlanıyor. İlk denemeler NATO Zirvesi öncesi yapılacak!

NATO​, Baltık ve Akdeniz’deki denizaltı​ altyapısını korumak amacıyla insansız deniz araçlarından oluşan bir filo kurmayı planlıyor. Bu yeni girişim, son bir yıl içinde Avrupa sularında meydana gelen denizaltı kablo hasarlarının ardından gündeme geldi. NATO yetkilileri, bu tür olayların önüne geçmek için kalıcı bir izleme sistemi geliştirmeyi hedefliyor.

GÖZETİM TEKNOLOJİSİYLE GÜVENLİK

NATO Konsept ve Dönüşüm Komutanı Amiral Pierre Vandier, planın detaylarını paylaştı. Amiral Vandier, bu projeyi şehirlerde suçları kaydetmek için kullanılan güvenlik kameralarına benzeterek, “Teknoloji, deniz yüzeyinde ve altında sürekli gözetim yapmaya uygun. NATO’nun çevresini her gün izleyebilmesini sağlayacak bir sistem kurmayı amaçlıyoruz” dedi.

İLK ADIM YÜZEY İZLEMESİ

Planın ilk aşaması, deniz yüzeyindeki faaliyetleri gözlemlemek olacak. Daha sonraki aşamalarda, denizaltı izleme teknolojileri de devreye girecek. Proje, NATO’nun merkezi deniz kuvvetleri komutanlığı MARCOM ve operasyonel merkez SACEUR tarafından destekleniyor.

ABD'NİN DENEYİMLERİNDEN YARARLANILACAK

Proje kapsamında, ABD Donanması’nın 2021 yılında başlattığı Task Force 59 adlı birimden elde edilen deneyimlerden faydalanılması planlanıyor. Bu birim, insansız sistemler ve yapay zekâyı deniz güvenliği alanında entegre etmek üzere kurulmuştu. ABD’nin Basra Körfezi’nde yıllardır kullandığı bu sistemlerin, NATO’nun ihtiyaçlarına uyarlanması hedefleniyor.

Amiral Vandier, insansız gözetim filosunun Haziran ayında Hollanda’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nden önce hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti. İlk denemelerin ise önümüzdeki aylarda müttefik ülkelerle iş birliği içinde yapılacağı ifade edildi.

SON KABLO HASARLARI GÜNDEMDE

Projenin önemi, son dönemde yaşanan denizaltı kablo kesintileriyle daha da arttı. Kasım ayında Litvanya ile İsveç arasında ve Finlandiya ile Almanya’yı bağlayan kablolarda meydana gelen hasarlar hâlâ araştırılıyor. NATO, bu tür olayların tekrar yaşanmasını önlemek için projenin bir an önce devreye alınması gerektiğini vurguluyor.