NATO Zirvesi'nde dikkat çeken ayakkabı detayı! Siyahlar içinde bembeyaz
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
11 Temmuz 2024 09:32 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:09
Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Rama'nın beyaz spor ayakkabıları dikkati çekti. Aile fotoğraf çekimi sırasında da sadece Rama'nın spor ayakkabı giydiği görüldü.
Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Rama, burada ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile fotoğraf çektirdi.
Edi Rama'nın, zirveye beyaz spor ayakkabı ile katıldığı görüldü. Aile fotoğrafı çekiminde de sadece Rama'nın beyaz spor ayakkabı giymesi dikkati çekti.
ANMA ETKİNLİĞİNE DE SPOR AYAKKABIYLA KATILDI
Rama'nın ayrıca iki gün önce düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine de beyaz spor ayakkabıyla katıldığı görüldü.
Rama 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne de spor ayakkabıyla katılmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com