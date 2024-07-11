NATO Zirvesi'nde dikkat çeken ayakkabı detayı! Siyahlar içinde bembeyaz

11 Temmuz 2024 09:32 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:09

Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek: 16 aydır sakiniz

Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek: 16 aydır sakiniz

Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Rama, burada ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile fotoğraf çektirdi.

Edi Rama'nın, zirveye beyaz spor ayakkabı ile katıldığı görüldü. Aile fotoğrafı çekiminde de sadece Rama'nın beyaz spor ayakkabı giymesi dikkati çekti.

ANMA ETKİNLİĞİNE DE SPOR AYAKKABIYLA KATILDI

Rama'nın ayrıca iki gün önce düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine de beyaz spor ayakkabıyla katıldığı görüldü.

Rama 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne de spor ayakkabıyla katılmıştı.