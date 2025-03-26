NATO'dan ABD'ye kötü haber: Litvanya'da kaybolan 4 ABD askeri öldürüldü

Polonya'da basın mensuplarının sorularını cevaplayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askeri hakkında son gelişmeleri paylaştı. Rutte ABDye kötü haberi verdi.
NATO’dan Litvanya'da kaybolan 4 ABD askerine ilişkin açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
“Ben konuşurken, Litvanya'da meydana gelen bir olayda 4 Amerikan askerinin öldürüldüğü haberi geldi.” diyen Rutte, olaya ilişkin ayrıntıları bilmediğini belirtti.
ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pabrade kenti yakınlarındaki alanda taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti. Olayın ardından Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatılmıştı.