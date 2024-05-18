Navigasyonlu taktik balistik füze ateşlendi: Açıklamalar peş peşe geldi

18 May 2024 09:20 - Güncelleme : 18 May 2024 09:28

Kuzey Kore, dün öğle saatlerinde Japon Denizi istikametine doğru birden fazla balistik füze fırlattı. Güney Kore ve Japonya'dan peş peşe açıklamalar gelirken Kuzey Kore de fırlatılan füzeye ilişkin bilgi verdi.

KİM JONG-UN İZLEDİ

Kuzey Kore'nin resmi basınına göre; yeni geliştirilen otonom navigasyon sistemine sahip taktik balistik füzenin, Kim Jong-un’un denetiminde test edildiği aktarıldı.

FAZLA DETAY VERİLMEDİ

Füze denemsinin başarılı bir şekilde gerçekleştiği aktarılan haberde; füzenin uçuş mesafesi, ulaştığı irtifa ve vurulan hedefin konumu gibi teknik bilgilere yer verilmedi.

Denemeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim’in savunma sanayii yetkililerini tebrik ettiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore dün yerel saatle 15.10 sıralarında Japon Denizi istikametine doğru birden fazla balistik füze fırlatmış, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzelerin kısa menzilli olduğunu ve yaklaşık 300 kilometre uçtuğunu açıklamıştı. Japonya hükümeti de denemeyi doğrularken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesine girmediğini ifade etmişti.