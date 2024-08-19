Nazi Almanyası'na ait bomba yüzlerce insanı evinden etti! İmha günlerce sürecek

19 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:52

İkinci Dünya Savaşı'nda kalma, Naziler tarafından kullanılan bir patlayıcı Kuzey İrlanda'nın Newtownards bölgesinde bulundu. Bir inşaat çalışması esnasında bulunan patlayıcıya dair yetkililer hemen harekete geçti.

Newtownards'tan sorumlu Ards and North Down Bölgesi Emniyet Müdürü Johnston McDowell, bombanın imhası için çalışmaların devam ettiğini, 400'den fazla evin tahliye edilmek zorunda kaldığını söyledi. Tahliye edilen evlere gönderilen mektuplarda, imha operasyonunun 5 gün veya daha fazla sürebileceği uyarısı yer aldı.

''NAZİ ALMANYASI KULLANIYORDU''

Ards and North Downs Belediye Meclis Üyesi Pete Wray ise yaptığı açıklamada patlayıcının Nazi Almanyası tarafından kullanıldığını ifade etti.

Geçen cuma günü bulunan patlayıcı için 17 Ağustos'ta uzmanların bölgeye geldiğini ifade eden Wray, aynı gün patlayıcı çevresindeki 400 metre çapında bir alan için tahliye kararı verildiğini belirtti. Wray, pazar günü itibariyle tahliyelerin gerçekleştirildiğini ifade ederken tahliye edilen ev sayısının 450 olduğunu da bildirdi.