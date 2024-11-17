Nazi bayraklı maskeli adamlar sokaklara indi! Irkçı grubun yürüyüşü şehri ayağa kaldırdı

17 Kasım 2024 14:11 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 14:32

ABD'nin Ohio eyaletinin Columbus kentindeki Short North bölgesinde yüzleri maskeli, siyah giysili ve gamalı haçlı bayraklar taşıyan bir grubun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Grubun gerçekleştirdiği yürüyüş hem yerel hem de eyalet yetkililerinin tepkisini çekti.

ABD'nin Ohio eyaletinin Columbus kentinde Nazi sembollü bayraklar taşıyan maskeli bir grup​ kişi yürüyüş yaparken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Videoda grubun gamalı haçlı bayrakları sallarken yoldan geçen bir kişiye ırkçı hakaretler yağdırdığı duyuldu. Kimliklerini kırmızı maskelerle gizleyen kişilerin, beyaz olmayan insanlara ve Yahudi topluluklarına yönelik saldırgan ve üstünlükçü inançları ifade ettikleri duyuldu. BELEDİYE BAŞKANI VE VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Columbus toplumu nefret ve bağnazlığa karşı dimdik ayaktadır" ifadelerine yer verdi. Ohio Valisi Mike DeWine, eylemi şiddetle kınarken, eyalette nefret, bağnazlık, antisemitizm ya da şiddet yaymanın yeri olmadığını ifade etti. Columbus Polis Departmanı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler Avrupa'da İslamofobi'yi belgeleyen anket yayımlandı! Her iki Müslüman'dan biri insanlık dışı söyleme maruz kaldı Almanya'da minik Ayşegül'e ırkçı saldırı! Yaşadığı korku ve travma kameraya yansıdı