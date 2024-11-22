Neandertallerin 65 bin yıllık fabrikası keşfedildi! Teknolojik açıdan ileri mühendislik harikası

22 Kasım 2024 09:34 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:49

Arkeologlar, İber Yarımadası'nda yer alan bir mağarada, Neandertallerin 65 bin yıl önce yapışkan bir madde elde edebilmek için ateşi kontrol ettikleri bir yapı keşfetti. Teknolojik açıdan ileri ve etkili ekip çalışması içeren mühendislik harikası olarak nitelendirilen bu çukur, modern insanların bölgeye gelmesinden 20 bin yıl öncesine tarihleniyor.

Arkeologlar, İber Yarımadası'nda Neandertallerin 65 bin yıl önce ateşi kontrol ederek yapışkan madde ürettikleri bir "fabrika" keşfetti. Bu özel yapı, modern insanların bölgeye ayak basmasından 20 bin yıl öncesine tarihleniyor ve Neandertallerin mühendislik becerilerinde ne kadar ileri olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, İngiltere'nin kontrolündeki Cebelitarık yer alan bir mağaranın zeminine kazılmış yuvarlak bir çukurun, Neandertallerin taş aletlere sap eklemek için kullandığı yapışkan maddeleri üretmekte önemli bir rol oynadığını belirledi.

Yaklaşık 22 santimetre çapında ve 9 santimetre derinliğindeki çukurun dik kenarları ve kuzey-güney yönünde uzanan iki kısa kanalı bulunuyor. Bu dikkatlice tasarlanmış çukur, ateşi ve sıcaklığı hassas bir şekilde yönetmek için kullanılmış.

Çukurun içinde kömür, kısmen yanmış bitkisel malzeme, ve yapışkan madde üretiminde kullanılan kaya güllerinden alınmış reçine izleri bulundu. Çukurun duvarlarından alınan örneklerde yanma ile ilişkilendirilen kimyasal maddeler ve bitki yapraklarındaki koruyucu balmumlarının kalıntıları tespit edildi.

Neandertallerin, çukuru kaya gülü yapraklarıyla doldurduktan sonra üzerini ıslak kum ve toprakla kaplayarak içeriye oksijen girişini engelledikleri düşünülüyor. Çukurun üzerindeki ince dallardan oluşan küçük bir ateşle bitkiler ısıtılarak reçine elde edilmiş. Bu süreçte kullanılan guano (kuş veya yarasa dışkısı), karışımın mühürlenmesine yardımcı olmuş olabilir.

ETKİLİ EKİP ÇALIŞMASI İÇERİYOR

Çalışmanın yazarlarından Francisco Jiménez-Espejo, bu işlemin iki Neandertalin iş birliğiyle gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürdü. Çukurun iki tarafındaki kanalların, ısınmış yaprakların hızla çıkarılması için kullanılmış olabileceği belirtiliyor. Bu da Neandertallerin yalnızca teknolojik açıdan ileri değil, aynı zamanda etkili bir ekip çalışması yapabildiklerini gösteriyor.

Araştırmaya göre, bu yöntem modern bilim insanlarının 2017'de gerçekleştirdiği bir deneyle benzerlik taşıyor. O deneyde, yapışkan madde üretimi için benzer bir fırın modeli kullanılmıştı. Bu keşif, Neandertallerin mühendislik becerilerini ve karmaşık görevleri başarıyla yerine getirme kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Araştırmanın sonuçları Quaternary Science Reviews dergisinde yayımlandı. Bu keşif, Neandertallerin alet yapımı konusundaki bilgisine ve teknolojik inovasyonlarına ışık tutarak tarih öncesi insan davranışına dair önemli ipuçları sunuyor.