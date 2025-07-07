Nehir sadece 45 dakikada yükseldi! ABD'deki sel felaketinde acı bilanço artıyor

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinde acı bilanço 82'ye yükseldi. Texas Valisi Greg Abbott, en az 41 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi. Cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri sularının 8 metre yükselmesi sonucu meydana gelen sele kapılan bazı kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

EN AZ 41 KİŞİ KAYIP

Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve daha fazlasının da kayıp olabileceğini bildirdi.

Yetkililer, arananların tümünü buluncaya kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı. Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

''SORUMLU HAVA DURUMU SERVİSİ''

Sellerin ardından, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını ABD Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) hava tahminindeki eksik ve yanlış bilgilendirmeye bağlayan tartışma devam ediyor. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, hükümetin bu felakete karşı müdahalesini ve NWS'yi savunarak, Başkan Donald Trump'ın göreve geldikten sonra, uzun yıllardır kullanımda olan hava durumu teknolojisini düzeltmek istediğini ve bu konuda başlatılan yenileme çalışmalarının halihazırda sürdüğünü belirtti.

''UYARILAR DAHA ERKEN YAPILMALI''

Trump yönetimi tarafından uygulamaya konulan 2026 Mali Yılı bütçesinin 'bazı hava tahmini araştırma laboratuvarlarının kapatılması ve bütçe kesintilerini içermesine' yönelik endişeleri hükümete ileteceğini kaydeden Noem, durumun düzeltilmesi adına gerekli adımların atılacağını aktardı.

Noem, NWS'nin eksik bilgilendirmesiyle ilgili şikayetlere değinerek, "Hepimiz uyarının daha erken yapılmasını istiyoruz. Bu nedenle uzun süredir ihmal edilen bu teknolojileri yenilemek üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.