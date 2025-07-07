Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Nehir sadece 45 dakikada yükseldi! ABD'deki sel felaketinde acı bilanço artıyor

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinde acı bilanço 82'ye yükseldi. Texas Valisi Greg Abbott, en az 41 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 09:48

ABD'nin eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi. Cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri sularının 8 metre yükselmesi sonucu meydana gelen sele kapılan bazı kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nehir sadece 45 dakikada yükseldi! ABD'deki sel felaketinde acı bilanço artıyor

EN AZ 41 KİŞİ KAYIP

Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve daha fazlasının da kayıp olabileceğini bildirdi.

Yetkililer, arananların tümünü buluncaya kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta yaşanan nedeniyle Kerr ilçesini bölgesi ilan etmişti.

Nehir sadece 45 dakikada yükseldi! ABD'deki sel felaketinde acı bilanço artıyor

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı. Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Nehir sadece 45 dakikada yükseldi! ABD'deki sel felaketinde acı bilanço artıyor

''SORUMLU HAVA DURUMU SERVİSİ''

Sellerin ardından, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını ABD Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) hava tahminindeki eksik ve yanlış bilgilendirmeye bağlayan tartışma devam ediyor. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, hükümetin bu felakete karşı müdahalesini ve NWS'yi savunarak, Başkan Donald Trump'ın göreve geldikten sonra, uzun yıllardır kullanımda olan hava durumu teknolojisini düzeltmek istediğini ve bu konuda başlatılan yenileme çalışmalarının halihazırda sürdüğünü belirtti.

Nehir sadece 45 dakikada yükseldi! ABD'deki sel felaketinde acı bilanço artıyor

''UYARILAR DAHA ERKEN YAPILMALI''

Trump yönetimi tarafından uygulamaya konulan 2026 Mali Yılı bütçesinin 'bazı hava tahmini araştırma laboratuvarlarının kapatılması ve bütçe kesintilerini içermesine' yönelik endişeleri hükümete ileteceğini kaydeden Noem, durumun düzeltilmesi adına gerekli adımların atılacağını aktardı.

Noem, NWS'nin eksik bilgilendirmesiyle ilgili şikayetlere değinerek, "Hepimiz uyarının daha erken yapılmasını istiyoruz. Bu nedenle uzun süredir ihmal edilen bu teknolojileri yenilemek üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'deki sel felaketinde bir ev içindeki kediyle beraber sürüklendi
Texas'taki sel felaketinin faturası kesildi! Sorumlu Hava Durumu Servisi
ETİKETLER
#yağış
#teksas
#sel felaketi
#afet
#Guadalupe Nehri
#Trajedya
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.