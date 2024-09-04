Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı

04 Eylül 2024 12:16 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:17

Dünyada artan hava sıcaklıkları Sırbistan'daki Sava Nehri'ni de vurdu. Aşırı sıcaklar ve kirlilik nedeniyle nehir bir çim saha misali yeşile boyandı.

Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve atık suların nehre girmesi nedeniyle alg patlaması yaşandığını açıkladı.

Nehrin yeşile dönme sebebi olarak alg patlaması gösterildi.

Algler nedeniyle yemyeşil olan nehri görenler gözlerine inanamadı.

Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan geçen Sava Nehri'nde alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen yeşil rengi ile Sava Nehri, farklı bir görünüme kavuştu.

Nehri görenler, adeta bir çim sahaya benzediğini dile getirdi.