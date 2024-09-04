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Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Eylül 2024 12:16 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:17
Nehir yeşile boyandı herkes &#039;neden bir çim sahaya benzediğini&#039; merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı

Sırbistan'daki Sava Nehri adeta bir çim saha gibi bir hal aldı. Hava sıcaklığı artışı nehri yemyeşile çevirdi. Uzmanlar, nehrin son halinin sebebini açıkladı.

Dünyada artan hava sıcaklıkları Sırbistan'daki Sava Nehri'ni de vurdu. Aşırı sıcaklar ve kirlilik nedeniyle nehir bir çim saha misali yeşile boyandı. 

Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı - 1. Resim

Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve atık suların nehre girmesi nedeniyle alg patlaması yaşandığını açıkladı.

Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı - 2. Resim

Nehrin yeşile dönme sebebi olarak alg patlaması gösterildi. 

Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı - 3. Resim

Algler nedeniyle yemyeşil olan nehri görenler gözlerine inanamadı.

Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı - 4. Resim

Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan geçen Sava Nehri'nde alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen yeşil rengi ile Sava Nehri, farklı bir görünüme kavuştu.

Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı - 5. Resim

Nehri görenler, adeta bir çim sahaya benzediğini dile getirdi. 

Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı - 6. ResimNehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı - 7. ResimNehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı - 8. ResimNehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı - 9. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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