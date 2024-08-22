Nehirde bulaşık yıkarken dehşeti yaşadı! Timsahın içinden kalıntıları çıktı

22 Ağustos 2024 11:28 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:45

Endonezya'nın Maluku'daki Wali Nehri kıyısında bulaşıklarını yıkamak isteyen 54 yaşındaki Halima Rahakbauw, dev bir timsah tarafından yendi. 4 metrelik timsah, kadını önce suya sürükledi ardından iki kolunu ve bir bacağını kopardı. Dehşete düşüren anlara yoldan arabasıyla geçen Ali Rahangmetan tanık oldu.

''TİMSAHIN AĞZINDA BACAKLARI GÖRÜNÜYORDU''

Ali, Wali Köprüsü'nden geçerken suda bir kargaşa gördüğünü söyledi ve yaşananları şöyle anlattı:

"Saat 10.30 sıralarında birinin yüzdüğünü gördüm ama cesedini göremedim. Sadece bacakları görünüyordu. Emin olmak için arabamdan çıktım ve sonunda bunun bir timsah tarafından yenen bir insan olduğunu gördüm. Erkek mi kadın mı olduğunu anlayamadım. Kişinin sadece bacakları ve bağırsakları görünüyordu."

POLİS TİMSAHI VURARAK ÖLDÜRDÜ

Ali, acil olarak polisi aradı ve Halima'nın ailesi tarafından kayıp olarak bildirildiği öğrenildi. Polis, nehir kıyısını taradı ve timsahı fark ettiği anda vurarak öldürdü. Polis, dev timsahı öldürmeden önce hala cesedi yemeye devam ettiği belirtildi.

Köylüler, öldürülen timsahı kasabaya sürükledi ve içindeki insan kalıntılarını çıkardı.

Halima'nın aile üyelerinden biri nehre zaman zaman su ürünlerini bazen de bulaşık yıkamak için gittiğini söyledi. Bu kez ise suyun yükselmesinden korkmasına rağmen bulaşıkları yıkamaya gittiğini birinin timsah tarafından yendiğini öğrendiğinde aklına Halima'nın geldiğini anlattı.