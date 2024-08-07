Nepal'de helikopter kazası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

07 Ağustos 2024 15:00 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:10

İngiltere'de milyoner aile tarafından 26 yıl boyunca alıkonuldu: Köle gibi muamele gördüm

İngiltere'de milyoner aile tarafından 26 yıl boyunca alıkonuldu: Köle gibi muamele gördüm

Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeyinde yer alan dağlara helikopter düştü. Nepal Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Katmandu Uluslararası Havaalanı'ndan havalanan helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra kule ile iletişimini kaybetti.

4 ÇİNLİ, 1 NEPALLİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel yetkililer, Katmandu'nun kuzeyindeki dağlara düşen helikopterin enkazından 1'i kadın 5 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti.

Hayatını kaybeden 4 yolcunun Çin vatandaşı, pilotun ise Nepalli bir erkek olduğu açıklandı.