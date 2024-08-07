Nepal'de helikopter kazası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Ağustos 2024 15:00 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:10
Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeyindeki dağlara helikopter düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeyinde yer alan dağlara helikopter düştü. Nepal Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Katmandu Uluslararası Havaalanı'ndan havalanan helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra kule ile iletişimini kaybetti.
4 ÇİNLİ, 1 NEPALLİ HAYATINI KAYBETTİ
Yerel yetkililer, Katmandu'nun kuzeyindeki dağlara düşen helikopterin enkazından 1'i kadın 5 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti.
Hayatını kaybeden 4 yolcunun Çin vatandaşı, pilotun ise Nepalli bir erkek olduğu açıklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı