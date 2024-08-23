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Nepal'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü nehre düştü: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 12:35

Nepal'in Tanahun bölgesinde yolcu otobüsü faciası yaşandı. Otobüs, başkent Katmandu'ya giderken, Marsyangdi Nehri'ne düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'in Pokhara bölgesinden, başkent Katmandu'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Marsyangdi Nehri'ne düştü. Otobüste toplam 40 yolcu vardı. 

Nepal'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü nehre düştü: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var - 1. Resim

10 KİŞİ HALEN KAYIP

Press Trust of India (PTI) ajansının Nepal medyasına dayandırdığı haberde, ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise kurtarıldı. 10 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. 

Nepal'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü nehre düştü: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var - 2. Resim

Tanahun'daki polis yetkilisi Deepak Kumar Raya da kazayı doğrulayarak çalışmalar sonucu otobüsten kurtarılanların yakındaki bir hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Nepal'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü nehre düştü: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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