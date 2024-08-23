Nepal'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü nehre düştü: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var

23 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 12:35

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Nepal'in Pokhara bölgesinden, başkent Katmandu'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Marsyangdi Nehri'ne düştü. Otobüste toplam 40 yolcu vardı.

10 KİŞİ HALEN KAYIP

Press Trust of India (PTI) ajansının Nepal medyasına dayandırdığı haberde, ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise kurtarıldı. 10 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Tanahun'daki polis yetkilisi Deepak Kumar Raya da kazayı doğrulayarak çalışmalar sonucu otobüsten kurtarılanların yakındaki bir hastaneye sevk edildiğini bildirdi.