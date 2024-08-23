Nepal'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü nehre düştü: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 12:35
Nepal'in Tanahun bölgesinde yolcu otobüsü faciası yaşandı. Otobüs, başkent Katmandu'ya giderken, Marsyangdi Nehri'ne düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.
Nepal'in Pokhara bölgesinden, başkent Katmandu'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Marsyangdi Nehri'ne düştü. Otobüste toplam 40 yolcu vardı.
10 KİŞİ HALEN KAYIP
Press Trust of India (PTI) ajansının Nepal medyasına dayandırdığı haberde, ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise kurtarıldı. 10 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Tanahun'daki polis yetkilisi Deepak Kumar Raya da kazayı doğrulayarak çalışmalar sonucu otobüsten kurtarılanların yakındaki bir hastaneye sevk edildiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı