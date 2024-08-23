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Nepal'de TikTok'a erişim yasağı getirilmişti! 9 ay sonra kaldırıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ağustos 2024 04:22 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 04:32
Nepal&#039;de TikTok&#039;a erişim yasağı getirilmişti! 9 ay sonra kaldırıldı

Nepal'de hükümet, "ülkedeki sosyal yapıya zarar verdiği" gerekçesiyle yasaklanan TikTok'u yeniden erişime açma kararı aldı.

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, Bakanlar Kurulu toplantısında TikTok'a yönelik yasağın ele alındığını ifade etti.

Toplantıda, TikTok'a erişim yasağının kaldırılmasına karar verildiğini bildiren Gurung, ayrıca Başbakan Khadga Prasad Oli'nin tüm sosyal medya platformlarına eşit muamele edilmesi için talimat verdiğini aktardı.

Hükümet, tüm sosyal medya platformlarından Nepal'de irtibat bürosu açmalarını, vergi ödemelerini ve ülkenin yasa ve yönetmeliklerine uymalarını da istedi.

Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'a erişim, platformun "ülkedeki sosyal yapıya zarar verdiği" gerekçesiyle Kasım 2023'te yasaklanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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