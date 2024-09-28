Nepal'i sel vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Eylül 2024 13:07 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 13:14

Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Felaket nedeniyle çok sayıda ölü ve kayıp olduğu bildirildi.

Güney Asya ülkesi Nepal​'de son 24 saattir aralıksız yağan yağmur​, sel​ ve heyelanları beraberinde getirdi. Su seviyelerinin önemli ölçüde yükseldiği nehirler taştı, başkent Katmandu dahil farklı bölgelerde yollar ve köprüler sular altında kaldı. BİRÇOK NOKTADA KARAYOLLARI KAPANDI Yetkililer, en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Polis Sözcüsü Dan Bahadur Karki, heyelanların 28 noktada karayollarını kapattığını, temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Katmandu Havaalanı Sözcüsü Rinji Sherpa ise birçok iç hat uçuşunun aksadığını aktardı. Yoğun yağışların pazar sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İlgili Haberler Endonezya’da altın madeninde heyelan: 11 ölü ABD'nin kabusu Helene Kasırgası! Bilanço ağırlaşıyor