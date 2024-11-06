Netanyahu ani kararla görevden almıştı Eski Savunma Bakanı ilk kez konuştu: 3 konuda yaşanan anlaşmazlık

06 Kasım 2024 08:53 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:16

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Eski ​​İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı dün ani bir kararla görevinden aldı. Gallant, görevinden alınmasının nedenini Başbakan Binyamin Netanyahu ile 3 konuda yaşadığı anlaşmazlıklar olduğunu dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından dün görevine son verilen eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görevden alınmasının, Netanyahu ile 3 konuda yaşadığı anlaşmazlığın sonucu olduğunu belirten Gallant, bunların birincisinin "askerlik çağındaki herkesin askere gitmesi gerektiği yönündeki sabit tutumu" olduğunu ifade etti.

Gallant, İsrail'in sürdürdüğü savaşta kadınlı erkekli yüzlerce askerin öldüğünü ve bu koşullar altında herkesin İsrail ordusunda görev yapması gerektiğine dikkati çekerek, Ultra-Ortodoks Yahudileri (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısını "ayrımcı ve bozuk" olarak nitelendirdi.

Görevden alınmasının ikinci nedenini ise Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri dönmeleri konusundaki tutumuna bağlı kalması olduğunu aktaran Gallant, İsrailli esirlerin ülkeye dönüşünün hızla sağlanması gerektiğini, bir kısmı acı verici tavizler de olsa esirlerin geri getirilmesinin mümkün olduğunu savundu.

Gallant, Netanyahu ile aralarındaki üçüncü tartışmalı konunun ise 7 Ekim 2023 olaylarındaki askeri ve istihbarat başarısızlıklarına ilişkin resmi soruşturma komitesi kurulması yönündeki ısrarı olduğuna dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı.