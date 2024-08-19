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Netanyahu ateşkese taş koydu Gazze'de şiddeti artıracak! Savunmasız siviller İsrail vahşiliğiyle karşı karşıya

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:22

ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda ilerleyen ateşkes ve esir takası görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı. Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes istemediğini belirtirken İsrail ordusuna şiddeti artırma talimatı verdiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'deki katliamları 10 ayı aşkın süredir devam ederken savaşın gölgesinde müzakereler ve esir takasına dair anlaşma görüşmeleri devam ediyor. ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda devam eden görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. İsrail'deki Walla News'in haberine göre İsrail, ateşkes görüşmelerindeki konumunu güçlendirmek için Gazze'de şiddeti artırma kararı aldı. 

İsrail, savaşın şiddetine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Fakat son olarak Gazze'nin güneyinde, geniş çaplı yıkımın yanı sıra yüzlerce Filistinli katledildi ve çok sayıda kişi yaralandı. 

Netanyahu ateşkese taş koydu Gazze'de şiddeti artıracak! Savunmasız siviller İsrail vahşiliğiyle karşı karşıya - 1. Resim

''İSRAİL'İN VAHŞİLİKLERİNDE ISRAR GÖSTERGESİ''

İsrail'in Gazze'de şiddeti artırma kararına karşılık Hamas'tan açıklama geldi. Hamas'ın Siyasi Büro üyesi İzzet Er-Rişk, ''Bu karar, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik faşist saldırıların yeniden yoğunlaşması ve savunmasız sivilleri hedef alma konusundaki vahşiliklerinde ısrar etmelerinin göstergesidir.'' dedi.

Netanyahu ateşkese taş koydu Gazze'de şiddeti artıracak! Savunmasız siviller İsrail vahşiliğiyle karşı karşıya - 2. Resim

ABD'nin Gazze'deki soykırım karşısında suskun kalmasına dikkat çeken Rişk, ''Bu karar, tüm dünyayı cinayete ve teröre susamış bu cani Siyonist-Nazi rejimin (İsrail) gerçekliğiyle karşı karşıya bırakıyor.'' ifadelerini kullandı.

Netanyahu ateşkese taş koydu Gazze'de şiddeti artıracak! Savunmasız siviller İsrail vahşiliğiyle karşı karşıya - 3. Resim

ATEŞKESİ NETANYAHU ENGELLİYOR

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair açıklamasında ise Netanyahu'yu işaret ederek, engeller koyduğunu söyledi. 

Netanyahu, masadaki ateşkes taslağına eklediği "27 Mayıs prensipleri" olarak adlandırılan maddelerle ilgili Hamas'a uluslararası baskı yapılmasını talep etmişti.

Netanyahu ateşkese taş koydu Gazze'de şiddeti artıracak! Savunmasız siviller İsrail vahşiliğiyle karşı karşıya - 4. Resim

İsrail basını, Netanyahu'nun ısrarcı olduğu "27 Mayıs prensipleri" olarak ifade edilen maddeleri şöyle sıraladı:

"İsrail'in, Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Philadelphia Koridoru olarak isimlendirilen sınır hattında ve Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda hakimiyeti, Gazze'nin güneyinden kuzeyine gidecek olası Hamas mensuplarının dönüşünü engellemek için Gazze Şeridi'ni kuzey güney hattında bölen Netzarim Koridoru'nda denetim mekanizması kurulması."

Bunun yanı sıra, ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını korumak istediği belirtiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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