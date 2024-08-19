Netanyahu ateşkese taş koydu Gazze'de şiddeti artıracak! Savunmasız siviller İsrail vahşiliğiyle karşı karşıya

19 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:22

İsrail'in Gazze'deki katliamları 10 ayı aşkın süredir devam ederken savaşın gölgesinde müzakereler ve esir takasına dair anlaşma görüşmeleri devam ediyor. ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda devam eden görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. İsrail'deki Walla News'in haberine göre İsrail, ateşkes görüşmelerindeki konumunu güçlendirmek için Gazze'de şiddeti artırma kararı aldı.

İsrail, savaşın şiddetine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Fakat son olarak Gazze'nin güneyinde, geniş çaplı yıkımın yanı sıra yüzlerce Filistinli katledildi ve çok sayıda kişi yaralandı.

''İSRAİL'İN VAHŞİLİKLERİNDE ISRAR GÖSTERGESİ''

İsrail'in Gazze'de şiddeti artırma kararına karşılık Hamas'tan açıklama geldi. Hamas'ın Siyasi Büro üyesi İzzet Er-Rişk, ''Bu karar, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik faşist saldırıların yeniden yoğunlaşması ve savunmasız sivilleri hedef alma konusundaki vahşiliklerinde ısrar etmelerinin göstergesidir.'' dedi.

ABD'nin Gazze'deki soykırım karşısında suskun kalmasına dikkat çeken Rişk, ''Bu karar, tüm dünyayı cinayete ve teröre susamış bu cani Siyonist-Nazi rejimin (İsrail) gerçekliğiyle karşı karşıya bırakıyor.'' ifadelerini kullandı.

ATEŞKESİ NETANYAHU ENGELLİYOR

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair açıklamasında ise Netanyahu'yu işaret ederek, engeller koyduğunu söyledi.

Netanyahu, masadaki ateşkes taslağına eklediği "27 Mayıs prensipleri" olarak adlandırılan maddelerle ilgili Hamas'a uluslararası baskı yapılmasını talep etmişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun ısrarcı olduğu "27 Mayıs prensipleri" olarak ifade edilen maddeleri şöyle sıraladı:

"İsrail'in, Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Philadelphia Koridoru olarak isimlendirilen sınır hattında ve Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda hakimiyeti, Gazze'nin güneyinden kuzeyine gidecek olası Hamas mensuplarının dönüşünü engellemek için Gazze Şeridi'ni kuzey güney hattında bölen Netzarim Koridoru'nda denetim mekanizması kurulması."

Bunun yanı sıra, ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını korumak istediği belirtiliyor.