Netanyahu ateşkeste ikinci aşamayı reddetti

İsrail, Hamas'la ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmek yerine mevcut süreci uzatma kararı aldı. Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Ramazan ve Hamursuz Bayramı boyunca ateşkesin devam ettirilmesi teklifini benimsediklerini açıkladı. Hamas ise ikinci aşama müzakerelerinin derhal başlaması gerektiğini belirterek, İsrail’in süreci kasıtlı olarak engellediğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'la ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmek yerine, mevcut sürecin uzatılmasına karar verdiklerini duyurdu. Netanyahu, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Ramazan ve Hamursuz Bayramı boyunca ateşkesin ilk aşamasının devam ettirilmesi önerisini benimsediklerini açıkladı.

YENİDEN SALDIRILAR BAŞLAYABİLİR SİNYALİ

Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Hamas esirleri serbest bırakmazsa, farklı sonuçlar doğabilir" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi. Hamas ise ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi yönündeki çağrısını yinelerken, Netanyahu yönetiminin bu süreci engellediğini öne sürdü.

İNSANİ YARDIMLAR DURDURULACAK

Öte yandan Netanyahu, Gazze'ye insani yardımların durdurulacağını belirterek, "Bedava öğle yemeği olmayacak" ifadelerini kullandı. İsrail’in, Gazze’ye yönelik ticari mal ve insani yardım girişlerini askıya aldığı bildirildi.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak’ta başlayan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması 1 Mart’ta sona ermişti. Bu süreçte İsrail hapishanelerinden 1700’den fazla Filistinli serbest bırakılırken, Gazze'de tutulan 33 İsrailli ve 5 Taylandlı esir takas edilmişti. Hamas, ikinci aşamanın müzakerelerine başlanması gerektiğini vurgularken, İsrail tarafı süreci erteleyerek yeni bir strateji belirlediğini duyurdu.