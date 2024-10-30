Netanyahu en büyük korkusundan adım adım kaçmaya çalışıyor! Oğlunun düğününü ertelemek istiyor

30 Ekim 2024 11:14 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:29

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evine düzenlenen insansız hava aracıyla (İHA) saldırı tüm planları değiştirdi. Netanyahu, oğlunun düğününü de İHA korkusuyla ertelemek istiyor.

Mısır lideri Sisi'nin çabaları boşa çıktı! Netanyahu bir kez daha reddetti

Mısır lideri Sisi'nin çabaları boşa çıktı! Netanyahu bir kez daha reddetti

İsrail'in hem Gazze'ye hem de Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken planlarını alt üst eden bir saldırı gerçekleşti. Netanyahu'nun evine Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) ile saldırması planları değiştirdi. Netanyahu'nun küçük oğlu Avner'in 26 Kasım'da düğününün yapılmasını artık Netanyahu istemiyor.

DÜĞÜNE İHA SALDIRISI ENDİŞESİ

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun düğüne İHA saldırısı olabileceğinden korktuğunu bu yüzden düğünün ertelenmesini istediğini bildirdi. Tel Aviv yakınlarındaki bir bölgede düzenlenmesi planlanan düğün töreninin ertelenmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

Planlanan bir etkinliğin katılımcılara risk oluşturabileceği öne sürüldü. Netanyahu'nun devam eden çatışmalar ve İHA tehdidi nedeniyle oğlunun düğününü ertelemeyi istediği aktarıldı.

NETANYAHU'NUN EN BÜYÜK KORKUSU

Öte yandan İsrail basını da Netanyahu'nun son zamanlarda en büyük korkusunun bir İHA'lı saldırı olduğunu yazmıştı. Haberde, Netanyahu'nun Meclisteki kapalı oturumda, "Şimdi Meclise bir İHA saldırısı olsa nereye gideriz? En çok korktuğum şey, İHA'lar. Füzelerle mücadelede ise iyi sistemlerimiz var. Meclisin neden başka bir yerde değil de daimi yerinde toplandığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

NETANYAHU'NUN EVİNE İHA'LI SALDIRI

Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan insansız hava aracı (İHA), İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA'nın fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde bulunmadığı ve yaralananın olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen evdeki kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan konutunun görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.