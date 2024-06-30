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Netanyahu: Hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 15:55 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:27
Netanyahu: Hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısında Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısında Gazze Şeridi’nde süren saldırılara ilişkin açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta sunduğu esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını desteklediğini vurgulayan Netanyahu, “Bugün herkes basit bir gerçeği biliyor. Esirlerimizin serbest bırakılmasının önündeki tek engel Hamas'tır” dedi.

"TÜM HEDEFLERİMİZE ULAŞANA KADAR SAVAŞI SONA ERDİRMEYECEĞİZ"

Gazze Şeridi’ndeki 120 esirin tamamının geri getirilmesinin “siyasi ve askeri baskının kombinasyonu ile mümkün olacağını” söyleyen Natanyahu, “Bu hedeflere ulaşılacağından şüphe duyan herkese yine söylüyorum, zaferin yerini hiçbir şey tutamaz. Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun bugün Gazze Şeridi’ndeki savaşa ilişkin durum değerlendirmesi yapmak üzere Güney Komutanlığı karargahına gitmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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