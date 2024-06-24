Netanyahu Hizbullah ile gerilimi tehditlerle körükledi: Askeri operasyon sinyali verdi

24 Haziran 2024 08:47 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 08:59

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'la artan gerilimi körükleyecek açıklamalarda bulundu. Kanal 14'e konuşan Netanyahu, "Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz." dedi, daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Gazze'deki savaşla ilgili de konuşan Netanyahu, "Gazze'de yoğun çatışma aşaması sona ermek üzere ve Hamas'ı yok etmeden savaşı durdurmaya hazır değilim." dedi.

Netanyahu, bu çatışmalar sona erdiğinde Gazze Şeridi'ndeki birliklerin bir bölümünün kuzeydeki Lübnan sınırına kaydırılacağını açıkladı.

HİZBULLAH'A YÖNELİK ASKERİ OPERASYON SİNYALİ

İsrail Başbakanı, bu sayede Hizbullah saldırıları sonucu güneye giden İsraillilerin geri geleceğini belirtti. Aksi halde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik askeri operasyon sinyali de verdi.

''İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME KARŞIYIM''

Netanyahu diğer yandan Gazze Şeridi'nde sivil yönetim kurulması ve bölgenin silahsızlanması gerektiğini belirtti. "Orayı Filistin Devleti'ne vermeye hazır değilim" dedi. İki devletli çözüme karşı olduğunu açıkladı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E TEHDİT: PİŞMAN OLURSUNUZ

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak, Lübnan'a saldırması halinde İsrail'in "pişman" olacağı uyarısını yaptı.

''BİZE SALDIRANLAR PİŞMAN OLACAKTIR''

Hizbullah'ın Telegram hesabından, sadece İsrail güvenlik yetkililerin bildiği belirtilen bazı askeri üsler, yakıt depoları ve İsrail kara sularındaki noktaların koordinatlarını içeren görseller paylaşıldı.

Havadan ve insansız hava aracı çekildiği düşünülen görüntülerde ülkenin farklı bölgelerindeki hedeflerin tam adresleri bulunuyor.

Görüntünün sonunda İsrail'e hitaben "Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır." ifadesi yer aldı.