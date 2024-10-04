Netanyahu ile ilgili gizli bilgiyi ilk kez anlattı! Kullandığı tuvalette ortaya çıktı

04 Ekim 2024 00:09 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 00:13

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kullandığı tuvaletten çıkan şey şaşkınlığa uğrattı. İngiltere'de Boris Johnson'ı ziyaret eden Netanyahu'nun tuvaleti kullanmasının ardından kontrol eden güvenlik ekipleri cihazı tespit etti.

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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 2017'de yaşadığı olayı ilk kez anlattı. Kendisini ziyaret eden Netanyahu'nun tuvaleti kullanmak istemesinin ardından dinleme cihazı bulunduğunu açıkladı.

2017'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Johnson, ofisinde Netanyahu ile yaptığı görüşme sırasında tuvaleti kullanmak istediğini anlattı. Netanyahu'nun "gizli ek binada" bulunan tuvaleti kullanmasının ardından güvenlik ekibinin arama yaptığını ve dinleme cihazı bulduklarını ifade etti.

TUVALETTE DİNLEME CİHAZI BULUNDU

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre Johnson, 10 Ekim'de yayımlanacak "Unleashed" adlı anı kitabında, "Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra böcek taraması yaptıklarında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi." ifadesini kullandı.

Johnson, bu iddiaya ilişkin daha fazla ayrıntı verip veremeyeceği sorulduğunda, "Sanırım bu olay hakkında bilmeniz gereken her şey kitapta var." dedi.

Eski Başbakan Johnson'ın Brexit, hükümetinin Kovid-19 salgınını ele alışı ve başbakanlık yaptığı dönemdeki parti skandalına ilişkin anılarına yer verdiği "Unleashed" adlı kitabı 10 Ekim'de yayımlanacak.