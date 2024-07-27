Netanyahu katliama doymuyor! İsrail sahra hastanesini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 14:36 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 14:39
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta bulunan ve sivillerin kaldığı bir okuldaki sahra hastanesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarına 295. günde de devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta sivillerin sığındığı Khadija Okulu'nda yer alan sahra hastanesine hava saldırısı düzenledi.
30 ÖLÜ, 100'DEN FAZLA YARALI
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, saldırıda Hamas üyelerinin hedef alındığı ileri sürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı