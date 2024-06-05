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Netanyahu Lübnan Hizbullah'ına gözdağını sınırdan verdi, tehditler savurdu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Reuters
05 Haziran 2024 12:34 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:53

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı'na gözdağı verircesine sınıra gitti ve tehditler savurdu. 

Lübnan Hizbullahı'ı tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıda birçok noktada çıkan yangınlara karşılık sınır bölgesinden geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırını ziyaret etti ve güçlü adımlar atmaya hazır olduklarını söyledi.

Netanyahu, "Bize zarar verebileceğini ve bizim de boş boş oturacağımızı düşünen herkes büyük bir hata yapıyor demektir. Kuzeyde çok güçlü adımlar atmaya hazırız. Öyle ya da böyle kuzeyde güvenliği yeniden sağlayacağız" dedi.

Netanyahu Lübnan Hizbullah'ına gözdağını sınırdan verdi, tehditler savurdu - 1. Resim

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi dün yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan sınırında saldırıya geçmeye hazır olduğunu ve bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaştıklarını belirtmişti.

LÜBNAN HİZBULLAHI'NDAN İSRAİL'E SALDIRI

Lübnan Hizbullahı, sınıra yakın İsrail kasabalarına roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenliyor. Bu hafta atılan roketler sonucunda son günlerde İsrail'in kuzeyinde birçok bölgede yangın çıktı.

Netanyahu Lübnan Hizbullah'ına gözdağını sınırdan verdi, tehditler savurdu - 2. Resim

Öte yandan Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti. 

Kaynak: Reuters
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