Netanyahu savaş kabinesini feshetti

17 Haziran 2024 11:07 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 11:28

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'de kurulan savaş kabinesi, Benny Gantz'ın istifa etmesinden kısa süre sonra dağıldı.

"ARTIK KABİNEYE İHTİYAÇ KALMADI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gerçekleştirdiği toplantıda savaş kabinesini sona erdirme kararı aldı. İsrail basınında yer alan habere göre; Başbakan Netanyahu toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Kabine, Benny Gantz ile yapılan koalisyon anlaşmasında onun isteği üzerine vardı. Gantz'ın ayrılmasıyla artık kabineye ihtiyaç kalmadı."

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, 9 Haziran'da savaş kabinesinden ayrılmıştı. Gantz'ın ayrılmasından sonra aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir savaş kabinesine girme talebinde bulunmuştu.

HASSAS KONULARI DANIŞMAYA DEVAM EDECEK

Kabineyi dağıtan Netanyahu'nun hassas kararlar konusunda sınırlı bir gruba danışmaya devam edeceğini söylediği kaydedildi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Netanyahu’nun "İsrail’in gerçek zafere ilerlemesini engellediğini" söyleyen Gantz, en kısa sürede erken seçim çağrısı yaptı, aynı zamanda Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı da hükümetten çekilmeye davet etti.

Netanyahu ise istifa eden Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz’ı suçladı ve istifa kararının doğru zamanda alınmadığını belirtti. Sosyal medya hesabında Gantz’a seslenen Netanyahu, “Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal savaş veriyor. Şimdi bırakmanın zamanı değil, güçleri birleştirme zamanı.” dedi.