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Netanyahu savaşı yarın bitirecek şartı açıkladı! Ateşkes masada kaldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 May 2024 11:31 - Güncelleme : 13 May 2024 11:40
Netanyahu savaşı yarın bitirecek şartı açıkladı! Ateşkes masada kaldı

Refah'a saldırı hazırlığındaki İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile savaşı bitirecek tek şartı açıkladı. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li yazar Dan Senor'a verdiği röportajda savaşı hemen yarın bitirecek şartını açıkladı. Netanyahu, Hamas'ın silah bırakması durumunda İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandıracağını söyledi. 

Netanyahu, "Hamas silah bırakır, teslim olur ve de esirleri teslim ederse, savaş yarın bitebilir. (Hamas liderliğinin) Sürgüne gitme seçeneği hala geçerli, her zaman tartışabiliriz ama en önemli konu teslim olmak. Eğer silah bırakırlarsa, savaş biter." ifadesini kullandı.

Netanyahu savaşı yarın bitirecek şartı açıkladı! Ateşkes masada kaldı - 1. Resim

HAMAS'IN ONAY VERDİĞİ ATEŞKES MASADA KALDI

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Netanyahu savaşı yarın bitirecek şartı açıkladı! Ateşkes masada kaldı - 2. Resim

Hamas, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise İsrail'in, arabulucuların ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkesle ilgili müzakere stratejisini gözden geçireceğini kaydetmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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