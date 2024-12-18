Netanyahu Suriye topraklarında! İşgal ettiği Hermon Dağı'nda poz verdi

18 Aralık 2024 02:19 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 02:43

İsrail adım adım Suriye'yi işgal planını uygularken, Başbakan Netanyahu da tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'na gitti. Netanyahu, 7 Aralık sonrası işgal edilen bölgede, İsrail ordusunun güvenliği sağlamak için burada kalmaya devam edeceğini vurguladı. Ziyaret sonrası görüntüler basına servis edildi.

Suriye​'nin kuzeyindeki stratejik bölgelerde Suriye ordusunun çekilmesiyle işgal hareketi başlayan İsrail güçleri, Golan Tepeleri​'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi.

İşgal ettiği Golan Tepeleri'nin İsrail'in ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan Başbakan Netanyahu​ bugün Suriye'ye gitti.

SURİYE'YE GİTTİ

Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'nda inceleme yaptı.

İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda 7 Aralık sonrası işgal ettiği bölgede konuşan Netanyahu, Suriye'deki son gelişmelerin ardından buranın "İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını" ileri sürdü.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ İÇİN BURADA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgale ilişkin mesajlar veren Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu önemli noktada (Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölge) kalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

7 ARALIK SONRASI HERMON DAĞI'NI İŞGAL ETMİŞLERDİ

Savunma Bakanı Katz, geçen hafta yaptığı açıklamada, 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini belirtmişti.