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Netanyahu yalanları sıraladı! 'Delilik, uydurma' diyerek tepki gösterdi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 May 2024 08:52 - Güncelleme : 31 May 2024 09:19

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında yakalama kararı talebi üzerine konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerekçelerin 'uydurma' olduğunu, talebin ise 'delilik' olduğunu söyledi. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında yakalama kararı talebinde bulunmasını 'delilik' olarak değerlendiren Netanyahu, "Hamas liderleri ile İsrail'in demokratik yollarla seçilmiş liderleri arasında sahte bir eşdeğerlik kurduğunu" öne sürdü.

İsrailli Başbakan, UCM Başsavcısı Han'ın kendisi hakkında sunduğu gerekçelerin 'uydurma' olduğunu, sivilleri aç bırakma politikaları olmadığını iddia etti. Hatta Netanyahu, Gazze'de kıtlığı önlemek için 'her şeyi yaptıklarını' savundu. 

Netanyahu yalanları sıraladı! 'Delilik, uydurma' diyerek tepki gösterdi - 1. Resim

''MODERN ŞEHİR SAVAŞLARINDAKİ EN DÜŞÜK ORAN''

Gazze'de sivil kayıplara ilişkin soruya Netanyahu, askeri kayıplara kıyasla Gazze'deki sivil kayıpların "modern şehir savaşlarında görülen en düşük oran" olduğunu iddia etti.

Netanyahu yalanları sıraladı! 'Delilik, uydurma' diyerek tepki gösterdi - 2. Resim

Dünya genelinde İsrail'e karşı düzenlenen protesto gösterilerini eleştiren Netanyahu, eylemcileri "İsrail’in demokrasisini" hedef almakla suçladı.

Netanyahu yalanları sıraladı! 'Delilik, uydurma' diyerek tepki gösterdi - 3. Resim

''ONLARA DEVLET VERİLMESİ, TERÖRİSTLERE ÖDÜL OLUR''

Filistin devletini tanıyıp tanımayacaklarına ilişkin Netanyahu, Filistin'in "barışçıl bir devlet" olmayacağını iddia ederek, "Onlara şimdi bir devlet verirseniz bu, teröristler için mümkün olan en büyük ödül olacaktır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu yalanları sıraladı! 'Delilik, uydurma' diyerek tepki gösterdi - 4. Resim

Netanyahu, İsrail'in Gazze'yi işgaline yönelik soruya ise "Gazze'yi işgal etmek gerekecek mi bilmiyorum ama teröristleri durdurmak için her an oraya girebilmemiz gerekecek." cevabını verdi.

Netanyahu yalanları sıraladı! 'Delilik, uydurma' diyerek tepki gösterdi - 5. Resim

HALK NETANYAHU'YA KARŞI

Netanyahu röportajının yayımladığı sırada yüzlerce kişi televizyon binasının önünde toplanarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve savaş suçuyla itham edilen Netenyahu'ya propaganda yaptırılmasını protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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