Netanyahu yalanları sıraladı! 'Delilik, uydurma' diyerek tepki gösterdi

31 May 2024 08:52 - Güncelleme : 31 May 2024 09:19

İsrail ve Mısır Refah için anlaştı!

İsrail ve Mısır Refah için anlaştı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında yakalama kararı talebinde bulunmasını 'delilik' olarak değerlendiren Netanyahu, "Hamas liderleri ile İsrail'in demokratik yollarla seçilmiş liderleri arasında sahte bir eşdeğerlik kurduğunu" öne sürdü.

İsrailli Başbakan, UCM Başsavcısı Han'ın kendisi hakkında sunduğu gerekçelerin 'uydurma' olduğunu, sivilleri aç bırakma politikaları olmadığını iddia etti. Hatta Netanyahu, Gazze'de kıtlığı önlemek için 'her şeyi yaptıklarını' savundu.

''MODERN ŞEHİR SAVAŞLARINDAKİ EN DÜŞÜK ORAN''

Gazze'de sivil kayıplara ilişkin soruya Netanyahu, askeri kayıplara kıyasla Gazze'deki sivil kayıpların "modern şehir savaşlarında görülen en düşük oran" olduğunu iddia etti.

Dünya genelinde İsrail'e karşı düzenlenen protesto gösterilerini eleştiren Netanyahu, eylemcileri "İsrail’in demokrasisini" hedef almakla suçladı.

''ONLARA DEVLET VERİLMESİ, TERÖRİSTLERE ÖDÜL OLUR''

Filistin devletini tanıyıp tanımayacaklarına ilişkin Netanyahu, Filistin'in "barışçıl bir devlet" olmayacağını iddia ederek, "Onlara şimdi bir devlet verirseniz bu, teröristler için mümkün olan en büyük ödül olacaktır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'yi işgaline yönelik soruya ise "Gazze'yi işgal etmek gerekecek mi bilmiyorum ama teröristleri durdurmak için her an oraya girebilmemiz gerekecek." cevabını verdi.

HALK NETANYAHU'YA KARŞI

Netanyahu röportajının yayımladığı sırada yüzlerce kişi televizyon binasının önünde toplanarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve savaş suçuyla itham edilen Netenyahu'ya propaganda yaptırılmasını protesto etti.