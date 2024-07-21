Netanyahu’dan ateşkes talimatı: Heyet gönderdi!

21 Temmuz 2024 21:05 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 21:50

İsrail’in Gazze şeridindeki saldırıları sürerken ateşkesle ilgili süreç de devam ediyor. İsrail Başbakanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için bir heyetin gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 289 gündür devam ediyor.

TALİMAT VERDİ

İsrail Başbakanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun müzakere ekibi ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte İsrailli esirler hakkında toplantı yaptığını ve Hamas ile ateşkes müzakereleri için bir heyetin gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu. Başbakanlık, heyetin gideceği yeri ise belirtmedi.

DOHA’YA GİDECEKLER

Heyetin Mısır’ın başkenti Kahire ya da Katar’ın başkenti Doha’ya gitmesi bekleniyor.

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara karşılık bu ülkenin iki askeri karargahını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hanita yasa dışı yerleşim biriminde İsrail güçlerine ait bir karargaha İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail askerlerinin olduğu noktanın doğrudan vurulduğu saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı. Bir diğer açıklamada ise Ayn Zeitim üssündeki Kuzey Kolordu Komutanlığı binasının katyuşa füzeleriyle vurulduğu kaydedildi. Söz konusu saldırıların, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Adlun ve Hula kasabalarına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Hizbullah'ın düzenlediği saldırılara ilişkin İsrail'den açıklama gelmezken, Yedioth Ahronot gazetesi, Batı Celil'deki Hanita yerleşim biriminde 3 İHA'nın infilak ettiğini yazdı. İsrail ordusunun bugün, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesinde silah deposuna düzenlediği hava saldırısı nedeniyle bölgede güçlü patlamalar meydana gelmiş ve en az üç kişi yaralanmıştı.