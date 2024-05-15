Netanyahu'dan bir garip açıklama: Sivil ve savaşçı ölümleri bire bir oranda

15 May 2024 14:21 - Güncelleme : 15 May 2024 14:26

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de devam eden savaşta öldürülen sivillerle Hamas savaşçılarının oranının yaklaşık bire bir olduğunu dile getirdi.

Amerikalı yazar Dan Senor’un podcast programına konuk olan Netanyahu, Gazze’de yaşanan ölümlerle ilgili, “On dört bin Hamas savaşçısı öldürüldü, muhtemelen on altı bin civarında da sivil öldürüldü” ifadelerini kullandı. Netanyahu ordunun “sivil-savaşçı ölüm oranını bire birde tutmasının başarı sayılabileceğini” ifade etti.

‘HAMAS LİDERLERİNİN SÜRGÜN FİKRİNE AÇIĞIZ’

Gazze’deki operasyonların uzun bir süre daha devam edeceğini dile getiren İsrail lideri, bir sonraki aşamada Arap ülkelerinin desteğiyle bölgede sivil bir yönetimin tesis edilebileceğini söyledi.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır daha önce de benzer söylemlerde bulunan Netanyahu’ya “İsrail’in savaş sonrası Gazze’de ne olacağına karar verme hakkı yok” diyerek sert tepki göstermişti. Netanyahu, Hamas liderlerinin teslim olması durumunda “sürgüne gönderilmeleri seçeneğine açık olduklarını” da dile getirdi.

İsrail, Gazze’de gerçekleştirdiği operasyonlar ve direkt hedef aldığı siviller nedeniyle ateşkes sağlanması yönünde uluslararası baskıya maruz kalıyor.

BM’NİN VERDİĞİ ÖLÜ SAYISI TARTIŞMAYA SEBEP OLDU

Birleşmiş Milletler’in insani işler koordinasyon ofisi OCHA’nın Gazze’deki savaşta ölenlerin sayısını 24 bin 686 olarak vermesi tartışmaya sebep oldu. OCHA’nın web sitesinde yayınlanan rakamın, Gazze’deki sağlık bakanlığının bildirdiği 35 binden düşük olması, İsrail medyasında “ölü sayılarının abartıldığının kanıtı” olarak yorumlandı.

OCHA, 24 bin 686 rakamının “yalnızca kimliği tespit edilenlerden” oluştuğunu, tahmini toplam ölü sayısının 35 bin civarında olduğunu açıkladı. BM sözcüsü Farhan Haq, “kimlik belirleme süreci devam ettikçe kadın ve çocuk kayıplarının sayısının artmasının beklendiğini” ifade etti.