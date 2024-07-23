Netanyahu'dan flaş rehine açıklaması: Anlaşma yaklaşıyor!

23 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:16

Kamala Harris de İsrail'e biat ediyor! Netanyahu Beyaz Saray yolcusu

Kamala Harris de İsrail'e biat ediyor! Netanyahu Beyaz Saray yolcusu

Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den İsrail'e çok sert tepki: Netanhayu hesap verecek!

Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den İsrail'e çok sert tepki: Netanhayu hesap verecek!

Netanyahu ve Biden salı günü bir araya gelecek

Netanyahu ve Biden salı günü bir araya gelecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de rehin tutulanların ailelerine, sevdiklerinin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmanın yaklaştığını söyledi.

Reuters'ın geçtiği habere göre Washington'da dün yakınları esir düşen ailelere, Kongre'ye hitaben yaptığı konuşmanın ardından bugün yeni bir demeç veren Netanyahu, "Koşullar şüphesiz olgunlaşıyor. Bu iyi bir işaret" dedi.

Biden'ın Mayıs ayında ana hatlarını çizdiği ve Mısır ile Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen Gazze ateşkesi anlaşmasına ulaşma çabaları geçtiğimiz ay ivme kazanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Cuma günü müzakerecilerin "hedef çizgisine doğru ilerlediğini" söylemişti.

REHİNE AİLELERİ NETANYAHU'YA İNANMIYOR

Cesedi Gazze'de tutulan asker Itai Chen'in babası olan ABD-İsrail çifte vatandaşı Ruby Chen, Netanyahu ile görüşen aile üyelerinden biriydi. Chen, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Koşulların olgunlaştığını söyledi ancak ben bunu pek ciddiye almıyorum." dedi.

Chen, Kasım ayındaki oylamada yeniden seçilme adaylığını geri çeken ve Demokrat aday olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyen Biden'ın , anlaşmayı güvence altına almak için Netanyahu'ya daha fazla baskı uygulayacağını umduğunu söyledi.

İsrail kayıtlarına göre 7 Hamas'ın elinde yaklaşık 120 rehine bulunuyor. Bunların yaklaşık üçte biri İsrail yetkilileri tarafından gıyaben ölü ilan edildi. Kasım ayında bir haftalık ateşkesle 105'ten fazla İsrailli rehine, 240 Filistinli rehineye karşılık serbest bırakılmıştı.