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 | Yusuf Özgür Bülbül

Netanyahu'dan Hamas'a yeni tehdit: Yapmazsanız Gazze'ye saldırı devam eder!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde olası bir 60 günlük ateşkese ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ancak kalıcı bir çözümün ancak Hamas'ın silah bırakması ve Gazze'den çekilmesi halinde mümkün olacağını yineledi. Netanyahu, bu şartların 60 gün içinde yerine getirilmemesi durumunda İsrail'in saldırılarına yeniden başlayacağı tehdidinde bulundu...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 23:27

İsrail Başbakanı , 'nde anlaşma sağlansa dahi 60 günlük sürecinde Hamas'ın silah bırakmaması halinde saldırılara devam edecekleri tehdidinde bulundu. Başbakan Netanyahu, X hesabından paylaştığı video mesajla, ABD ziyaretinin son gününde Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu.

"SALDIRALARA GERİ DÖNECEĞİZ"

Gazze Şeridi’nde 60 günlük geçici ateşkes karşılığında İsrailli sağ ve ölü esirlerin yarısının serbest kalması için çaba gösterdiklerini savunan Netanyahu, şunları kaydetti:

"Savaşın sona erdirilmesi için müzakereler ateşkesin yürürlüğe girmesiyle başlayacak. 60 günlük sürede Hamas silahlarını bırakmaz ve Gazze'den çıkmazsa saldırılara geri döneceğiz."

Netanyahu'dan Hamas'a yeni tehdit: Yapmazsanız Gazze'ye saldırı devam eder!

ABD Başkanı , İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan ve 'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu. Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedildi.

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ETİKETLER
#donald trump
#mısır
#gazze şeridi
#binyamin netanyahu
#ateşkes
#katar
#İsrail-hamas Çatışması
#Dünya
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