Netanyahu'dan ilk açıklama: İsrail'in İran'a saldırısını bu sözlerle anlattı

27 Ekim 2024 16:58 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 17:10

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin İran'a dün gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası ilk kez konuştu. Katıldığı bir törende söz alan Netanyahu, İsrail'in "Tahran'ın hava savunma kabiliyetlerini ve füze üretim tesislerini" hedef alan hava saldırısının, "kesin ve güçlü" olduğunu ve amacına ulaştığını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​, katıldığı bir törende konuşma yaptı. Konuşmasında, İsrail ordusunun dün İran​'daki askeri noktalara düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamalara yer verdi.

Netanyahu, "İran saldırısına karşılık vereceğimize söz verdik ve cumartesi günü saldırdık. İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü, tüm hedeflerine ulaştı." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e 1 Ekim'de düzenlediği füze saldırılarının başarısızlıkla sonuçlandığı ileri süren Netanyahu, "İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a saldırdı ve İran'ın savunma kabiliyetlerini ve füze üretim (tesislerini) vurdu." ifadelerine yer verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise bugün, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" dile getirdi.

İRAN'A SALDIRI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ve saldırının "başarıyla" tamamladığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.