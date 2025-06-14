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Netanyahu'dan İran'a açık tehdit! 'Her yeri vuracağız'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara karşılık veren İran'ı tehdit ederek, "İsrail, Hamaney rejiminin her yerini ve her hedefini vuracak" açıklamasında bulundu.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 19:34

Ortadoğu’da İran ve İsrail arasındaki gerilim, son dönemde peş peşe yaşanan saldırılarla yeni bir boyut kazandı.

İran’ın İsrail’e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları, bölgede tansiyonu yükseltirken, iki ülkenin de alt yapısında hasar meydana geldi.

Tüm saldırılara sertçe karşılık veren İran'ın eylemleri, üstünlük sağlamayı bekleyen İsrail'i dumura uğrattı.

Netanyahu'dan İran'a açık tehdit! 'Her yeri vuracağız'

İSRAİL'DEN YENİ TEHDİTLER

İran'ın füze saldırıları devam ederken, İsrail medyası gece saatlerinde İran'dan yeni bir saldırı silsilesi daha beklendiğini duyurdu.

Bu süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendilerine kafa tutmaya devam eden İran'a yeni tehditlerde bulundu.

Netanyahu, İran’ın son hava saldırılarına karşılık olarak yaptığı açıklamada, Tahran yönetimini doğrudan hedef alarak “İsrail, Hamaney rejiminin her yerini ve her hedefini vuracak” ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan İran'a açık tehdit! 'Her yeri vuracağız'

İSRAİL'DE ZARAR BÜYÜK

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran’ın insansız hava araçları ve balistik füzelerle düzenlediği saldırılarda İsrail’in güneyinde ve kuzeyinde çeşitli askeri tesislerin zarar gördüğü, çok sayıda askerin de yaralandığı belirtildi.

Netanyahu'dan İran'a açık tehdit! 'Her yeri vuracağız'

İRAN KARŞILIK VERMEKTEN VAZGEÇMEYECEK

İran cephesinde ise saldırıların “meşru müdafaa” kapsamında yapıldığı öne sürülürken, Tahran yönetimi, İsrail’in bölgesel barışa tehdit oluşturduğunu savunuyor.

İran Devrim Muhafızları’na yakın kaynaklar, İsrail’in olası bir geniş çaplı saldırısına “çok daha sert ve yıkıcı” bir karşılık verileceğini ifade etti.

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