SON DAKİKA!
Netanyahu'dan İran'ın saldırılarıyla ilgili açıklama: Çok zor bir akşam

İran tarafından İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'ya düzenlenen füze saldırıları ağır hasara yol açtı. 100'den fazla yaralının olduğu saldırılarla ilgili ilk kez konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Çok zor bir akşam geçiriyoruz" dedi.

GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 03:38
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 03:38

İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin ardından İsrail Başbakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

"ÇOK ZOR BİR AKŞAM"

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik." ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.

Netanyahu, İran ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarının devam edeceğini belirtti.

EĞİTİME ARA VERİLECEK

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in İran'a saldırıları dolayısıyla koyduğu tedbirlerin geçen günlerde gevşetildiği bölgede, okulların eğitime yeniden ara vereceği aktarıldı.

İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemelerinde füze parçaları çok sayıda bölgeye düşmüş, Dimona ve Arad kentlerine ise İran füzeleri doğrudan isabet etmişti. Füzelerin düştüğü iki bölgede ağır hasar meydana gelmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

