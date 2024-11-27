Netanyahu’dan Macron'a UCM Telefonu! 'Beni tutuklamayın' diye yalvardı

27 Kasım 2024 04:58 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 04:59

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında çıkardığı tutuklama emrini Paris hükümetinin uygulamaması için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü. Görüşmede Netanyahu'nun, Macron'dan beklenmedik bir cevapla karşılaştığı öğrenildi.

Fransa​'nın RMC radyosunun haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron​ ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi​'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama emrine ilişkin geçen hafta telefonda görüştü.

Netanyahu'nun telefonda öfkesini dile getirirken Fransa'nın mahkemenin ilgili kararını uygulamamasını istedi.

İSTEDİĞİ CEVABI ALAMADI

Bu konuda Macron'dan resmi olarak bir açıklama gelmese de RMC'nin farklı kaynaklardan edindiği bilgiye göre Macron, görüşmede Netanyahu'ya Fransa'nın uluslararası hukuku uygulayacağını belirtti ve hakimin devlet başkanlarına dokunulmazlık tanıyabileceğini ifade etti.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, mecliste yaptığı açıklamalarda UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin Fransa'nın uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacağını belirtmişti.