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 | Selahattin Demirel

Netanyahu'dan Osmanlı sözleri: Bir daha dönmeyecek

Savaş yanlısı politikalarıyla binlerce Filistinlinin katili olan İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Osmanlı İmparatorluğu'yla ilgili ilginç bir söz geldi. "yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek." diyen Netanyahu adeta hem Osmanlı korkusunu gösterdi hem de soykırıma varan saldırılarındaki rahatlık nedenini açık etti.

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Netanyahu'dan Osmanlı sözleri: Bir daha dönmeyecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 23:20

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ziyareti dolayısıyla İsrail Meclisi'nde (Knesset) konuşan Başbakan Netanyahu, Arjantin'in 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında Yahudiler için bir sığınak haline gelmeye başladığını ve sadece Doğu Avrupa'dan değil, Osmanlı İmparatorluğu'ndan da Yahudilerin ekonomik sıkıntılardan ve "antisemitizm"den kaçtığını iddia etti.

"OSMANLI DÖNMEYECEK"

Netanyahu, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsederken "Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan Osmanlı sözleri: Bir daha dönmeyecek

Yahudilerin Arjantin'e yerleşmesi ve koloniler kurması konusunda büyük sermaye harcayan Maurice de Hirsch'e değinen Netanyahu, Thedor Herzl'in Arjantin'i tercih etmemesine rağmen buranın Yahudiler için çok önemli olduğunu belirtti.

KUDÜS İÇİN GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLEDİ

Netanyahu, Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgaline işaret ederek, "58 yıl önce Kudüs'ü yeniden birleştirdik ve buradaki tüm dostlarım adına söz veriyorum, bir daha bölünmeyecek." iddiasında bulundu.

İsrail'in Doğu Kudüs'te Müslüman ve Hıristiyan Filistinlilerin inanç ve ibadet özgürlüğüne kısıtlamalar getirdiğinin bilinmesine karşın Netanyahu, İsrail'in Kudüs'te inanç özgürlüğünü sağlayan devlet olduğunu savundu.

Netanyahu, konuşmasında İran'a yüklenerek İsrail'e karşı bir savaş yürüttüğünü iddia ettiği İran'ı "büyük ölçüde çökerttiklerini" fakat tehdidin devam ettiğini ileri sürdü.

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