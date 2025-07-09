Netanyahu'dan Trump'a yine ilginç bir hediye: İran'a gönderme yaptı, mezuza verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a yine ilginç bir hediye verdi. İran'ın nükleer tesislerini bombalayan B-2 bombardıman uçağı şeklinde özel tasarım bir mezuza hediye etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. İkilinin görüşmeleri sırasında Netanyahu, Trump'a yine ilginç bir hediye verdi. İran ve İsrail saldırılarına dahil olan ABD'nin Tahran'ın nükleer tesislerini hedef almasında kullandığı B-2 bombardıman uçakları şeklinde bir mezuza hediye etti. Bu sembolik jest, İran’a yönelik son saldırıya gönderme niteliği taşırken iki ülke arasındaki askeri iş birliğini de vurguladı.

MEZUZA NEDİR?

Mezuza, Musevilik'te kapıların üzerine asılan ve özel olarak tasarlanan bir dua. Normalde kapalı bir parşömen olarak hazırlanan dua, bu kez bir B-2 bombardıman uçağı formunda cam fanusa alındı. Trump için özel olarak tasarlandı.

STRATEJİK ORTAKLIĞA VURGU

Netanyahu'nun ilginç mezuza hediyesi, ABD'nin, İran'ın nükleer tesisine düzenlediği saldırılara gönderme olarak kayıtlara geçti. İsrail basınından Hayom gazetesinin haberine göre, Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “Bu hediye İsrail ile ABD arasındaki güçlü askeri iş birliğini ve stratejik ortaklığı temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.

ALTIN ÇAĞRI CİHAZI HEDİYESİ

Öte yandan Netanyahu, Trump'a benzer bir hediye daha vermişti. Lübnan'da Hizbullah yetkililerine düzenlenen 'çağrı cihazı' operasyonunun ardından İsrail Başbakanı, ABD liderine 'altın çağrı cihazı' hediye etmişti.