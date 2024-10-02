Netanyahu'dan yeni açıklama: 'Bedelini ödeteceğiz'

02 Ekim 2024 00:03 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 00:15

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısıyla "hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini" savundu.

İranlı lideri Mesud Pezeşkiyan'dan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tehdit: Bu sadece bir kısmı

İranlı lideri Mesud Pezeşkiyan'dan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tehdit: Bu sadece bir kısmı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​, İran​'ın füze saldırısıyla "hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini" savundu.

Netanyahu, İran'ın füze saldırısı​ sonrası sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı.

İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD​'ye teşekkür etti.

Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü.

İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.