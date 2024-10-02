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Netanyahu'dan yeni açıklama: 'Bedelini ödeteceğiz'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ekim 2024 00:03 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 00:15
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısıyla "hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini" savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​, İran​'ın füze saldırısıyla "hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini" savundu.

Netanyahu, İran'ın füze saldırısı​ sonrası sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı.

İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD​'ye teşekkür etti.

Netanyahu'dan yeni açıklama: 'Bedelini ödeteceğiz' - 1. Resim

Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü.

İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Adem 2 Ekim 2024 00:18

Umarım böyle olayların tekrar yaşanmaz ve iki taraf da barış yollarını seçer

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