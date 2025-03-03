Netanyahu'nun ateşkese dönmeye niyeti yok! Planı: Cehennem saldırısı

İsrail ve Gazze arasındaki ateşkesin ikinci aşamasına geçilemedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze için 'Cehennem' adı verilen bir planı olduğu iddia edildi. İsrail medyası, Gazze'ye saldırıların yeniden başlayacağını belirtti.

İsrail ve Gazze arasında 15 ayın ardından gelen ateşkeste krizler bu kez aşılamıyor. Ateşkesin birinci aşaması tamamlandı. İkinci aşama için görüşmeler sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha çark etti ve ateşkeste ikinci aşamaya geçilemedi. Gazze'de bir kez daha açlığı silah olarak kullanan Netanyahu, insani yardım girişlerini de yasakladı. Tüm bu adımların ardından İsrail basınından korkutan bir haber geldi.

NETANYAHU'NUN 'CEHENNEM' PLANI

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, Netanyahu'nun 'Cehennem' adı altında bir saldırı planladığını aktardı. Plana göre, Gazze'de elektrik tamamen kesilecek, zorunlu göç yeniden başlayacak ve tam ölçekli bir askeri saldırı olacak. Kaynaklar, Netanyahu'nun bu planı, bir hafta içinde devreye sokabileceğini bildirdi.

İsrail Hayom gazetesi ise planda ayrıca Hamas'ın ABD'nin yeni teklifini kabul etmesi için baskı yapmak amacıyla su kaynaklarının kesilmesi ve hedefli suikastlar düzenlenmesinin de yer aldığını aktardı.

GAZZE'DE AÇLIK YENİDEN BİR SİLAH

İsrail, ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Ramazan ayı süresince Gazze'de geçici ateşkes ilan edilmesini kabul ettiğini duyurmuştu.

Netanyahu, Hamas'ın geçici ateşkes önerisini reddettiğini iddia ederek, pazar gününden itibaren Gazze'ye insani yardım sevkiyatının durdurulması emrini verdi.

ATEŞKESİN 2. AŞAMASI BAŞLAMADI

Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engellediğini kaydetmişti.