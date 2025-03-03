Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Netanyahu'nun ateşkese dönmeye niyeti yok! Planı: Cehennem saldırısı

İsrail ve Gazze arasındaki ateşkesin ikinci aşamasına geçilemedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze için 'Cehennem' adı verilen bir planı olduğu iddia edildi. İsrail medyası, Gazze'ye saldırıların yeniden başlayacağını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
KAN
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 13:11

İsrail ve Gazze arasında 15 ayın ardından gelen ateşkeste krizler bu kez aşılamıyor. Ateşkesin birinci aşaması tamamlandı. İkinci aşama için görüşmeler sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha çark etti ve ateşkeste ikinci aşamaya geçilemedi. Gazze'de bir kez daha açlığı silah olarak kullanan Netanyahu, insani yardım girişlerini de yasakladı. Tüm bu adımların ardından İsrail basınından korkutan bir haber geldi.

NETANYAHU'NUN 'CEHENNEM' PLANI

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, Netanyahu'nun 'Cehennem' adı altında bir saldırı planladığını aktardı. Plana göre, Gazze'de elektrik tamamen kesilecek, zorunlu göç yeniden başlayacak ve tam ölçekli bir askeri saldırı olacak. Kaynaklar, Netanyahu'nun bu planı, bir hafta içinde devreye sokabileceğini bildirdi.

İsrail Hayom gazetesi ise planda ayrıca Hamas'ın ABD'nin yeni teklifini kabul etmesi için baskı yapmak amacıyla su kaynaklarının kesilmesi ve hedefli suikastlar düzenlenmesinin de yer aldığını aktardı.

GAZZE'DE AÇLIK YENİDEN BİR SİLAH

İsrail, ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Ramazan ayı süresince Gazze'de geçici ateşkes ilan edilmesini kabul ettiğini duyurmuştu.

Netanyahu, Hamas'ın geçici ateşkes önerisini reddettiğini iddia ederek, pazar gününden itibaren Gazze'ye insani yardım sevkiyatının durdurulması emrini verdi.

ATEŞKESİN 2. AŞAMASI BAŞLAMADI

Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engellediğini kaydetmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

İsrail katliamlarında Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 48 bin 342’ye, yaralı sayısı da 111 bin 809'a yükseldi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oscar gecesine damga vuran anlar! Filistinli ve İsrailli yönetmenlerin sözleri alkış tufanı kopardı
Gazze'ye yardımları kesen İsrail'den ikinci hamle: 400 bin askeri göreve çağırıyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.