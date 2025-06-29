Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Netanyahu'nun davasına Trump’tan tepki: 'O bir savaş kahramanı'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasıyla ilgili İsrailli savcılara tepki gösterdi. Trump, Netanyahu'nun bir 'savaş kahramanı' olduğunu savunurken, serbest bırakılmasını talep etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Netanyahu'nun davasına Trump’tan tepki: 'O bir savaş kahramanı'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 14:49

ABD Başkanı Donlad Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davası nedeniyle İsrailli savcılara tepki gösterdi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, "İsrail'de Bibi Netanyahu’ya yapılanlar korkunç. O bir savaş kahramanı ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak İran’daki tehlikeli nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasında büyük başarı sağlamış harika bir Başbakan. Önemli olan, şu anda Hamas ile bir anlaşma için müzakere etme sürecinde olması ve bu anlaşma, esirlerin geri getirilmesini de içerecek" ifadelerine yer verdi.

Netanyahu'nun davasına Trump’tan tepki: 'O bir savaş kahramanı'

"SİYASİ BİR CADI AVI"

Netanyahu’nun büyük bir suçunun olmadığını belirten Trump, "İsrail Başbakanı’nın, büyük bir şey olmamasına rağmen bütün gün mahkeme salonunda oturmaya zorlanması nasıl mümkün olabilir? Bu bir siyasi cadı avıdır. Benim de maruz kaldığım cadı avına çok benziyor. Bu sözde 'adalet' rezaleti, hem İran hem de Hamas ile yürütülen müzakerelere engel olacaktır. Başka bir deyişle, savcıların Bibi Netanyahu’ya yaptıkları şey tam bir delilik" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun davasına Trump’tan tepki: 'O bir savaş kahramanı'

"YAPACAK BÜYÜK BİR İŞİ VAR"

ABD’nin İsrail’i korumak ve desteklemek için her yıl, herhangi bir ülkeden çok daha fazla olacak şekilde, milyarlarca dolar harcadığını vurgulayan Donald Trump, "Bu duruma göz yummayacağız. Başbakan Bibi Netanyahu’nun liderliğinde büyük bir zafer kazandık ve bu olanlar zaferimizi ciddi şekilde gölgeliyor. Bibi’yi serbest bırakın, yapacak büyük bir işi var" dedi.
Netanyahu’nun, yarın çapraz sorgu için mahkemede ifade vermesi bekleniyor.

Netanyahu'nun davasına Trump’tan tepki: 'O bir savaş kahramanı'

NETANYAHU DAVASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2019 yılında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmayla suçlanmıştı. Üç ayrı ceza dosyasını kapsayan dava 2020 yılında başlarken, Netanyahu suçsuz olduğunu iddia ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Netanyahu'yu affetme yetkisi bulunuyor ancak Herzog'un "şu anda bir affın gündemde olmadığını", ayrıca af talebinde bulunulmadığını" söylediği belirtiliyor.

Netanyahu'nun davasına Trump’tan tepki: 'O bir savaş kahramanı'

ERTELEME TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Netanyahu’nun avukatları, İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaşın ardından ortaya çıkan diplomatik ve güvenlik meselelerini gerekçe göstererek, Netanyahu’nun ifadesinin 2 hafta ertelenmesini talep etmiş, mahkeme ise Cuma günü bu talebi reddetmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'yi 4 ülke yönetecek
İsrail basınından çarpıcı iddia! Donald Trump Netanyahu'yu azarladı: Saldırıyı durdur
ETİKETLER
#İsrail
#binyamin netanyahu
#yolsuzluk
#dava
#donald-trump
#Polİtİka
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.