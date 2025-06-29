Netanyahu'nun davasına Trump’tan tepki: 'O bir savaş kahramanı'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasıyla ilgili İsrailli savcılara tepki gösterdi. Trump, Netanyahu'nun bir 'savaş kahramanı' olduğunu savunurken, serbest bırakılmasını talep etti.

ABD Başkanı Donlad Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davası nedeniyle İsrailli savcılara tepki gösterdi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, "İsrail'de Bibi Netanyahu’ya yapılanlar korkunç. O bir savaş kahramanı ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak İran’daki tehlikeli nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasında büyük başarı sağlamış harika bir Başbakan. Önemli olan, şu anda Hamas ile bir anlaşma için müzakere etme sürecinde olması ve bu anlaşma, esirlerin geri getirilmesini de içerecek" ifadelerine yer verdi.

"SİYASİ BİR CADI AVI"

Netanyahu’nun büyük bir suçunun olmadığını belirten Trump, "İsrail Başbakanı’nın, büyük bir şey olmamasına rağmen bütün gün mahkeme salonunda oturmaya zorlanması nasıl mümkün olabilir? Bu bir siyasi cadı avıdır. Benim de maruz kaldığım cadı avına çok benziyor. Bu sözde 'adalet' rezaleti, hem İran hem de Hamas ile yürütülen müzakerelere engel olacaktır. Başka bir deyişle, savcıların Bibi Netanyahu’ya yaptıkları şey tam bir delilik" ifadelerini kullandı.

"YAPACAK BÜYÜK BİR İŞİ VAR"

ABD’nin İsrail’i korumak ve desteklemek için her yıl, herhangi bir ülkeden çok daha fazla olacak şekilde, milyarlarca dolar harcadığını vurgulayan Donald Trump, "Bu duruma göz yummayacağız. Başbakan Bibi Netanyahu’nun liderliğinde büyük bir zafer kazandık ve bu olanlar zaferimizi ciddi şekilde gölgeliyor. Bibi’yi serbest bırakın, yapacak büyük bir işi var" dedi.

Netanyahu’nun, yarın çapraz sorgu için mahkemede ifade vermesi bekleniyor.

NETANYAHU DAVASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2019 yılında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmayla suçlanmıştı. Üç ayrı ceza dosyasını kapsayan dava 2020 yılında başlarken, Netanyahu suçsuz olduğunu iddia ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Netanyahu'yu affetme yetkisi bulunuyor ancak Herzog'un "şu anda bir affın gündemde olmadığını", ayrıca af talebinde bulunulmadığını" söylediği belirtiliyor.

ERTELEME TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Netanyahu’nun avukatları, İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaşın ardından ortaya çıkan diplomatik ve güvenlik meselelerini gerekçe göstererek, Netanyahu’nun ifadesinin 2 hafta ertelenmesini talep etmiş, mahkeme ise Cuma günü bu talebi reddetmişti.