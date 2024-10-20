Netanyahu'nun evine saldırının öncesi ve sonrası! İşte yüksek güvenlikli ev böyle vuruldu

20 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 09:54

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evi İHA ile vuruldu. Netanyahu'nun evine saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İHA ile vurulmadan önceki ve sonraki fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

İsrail'in İran'a yapacağı misilleme saldırısının detayları ifşa oldu! ABD istihbaratından sızıntı var

İsrail'in İran'a yapacağı misilleme saldırısının detayları ifşa oldu! ABD istihbaratından sızıntı var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​'nun yüksek güvenlikli evine İHA​ ile saldırı yapıldı. Kayserya'daki evinin vurulmadan önceki ve sonraki haline dair fotoğraflar ortaya çıktı. İsrail'de büyük bir endişeye neden olan saldırının fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Hizbullah​'ın ait İHA, evi vurmadan saniyeler önce kayda başladı. Hizbullah kanallarında, Netanyahu'nun evine düzenlenen saldırının öncesi ve sonrası paylaşıldı.

Hizbullah kanalları tarafından paylaşılan fotoğraflarda Netanyahu'nun evine verilen zarar gün yüzüne çıktı. Fotoğrafta, İHA'nın bir yatak odası penceresini hedef aldığı belli oluyor.

İsrail, saldırıyı 'büyük bir güvenlik açığı' olarak değerlendirdi. Bu tarz açıklara karşı önlem alınması için ülkede alarm verildi.

NETANYAHU'NUN EŞİ EVDEYDİ

Hizbullah, İsrail'e 3 İHA gönderdi. İsrail ordusu, İHA'lardan 2'sini imha etmeyi başardı. Fakat düşürülemeyen bir İHA, Netanyahu'nun ordusunun helikopterinin yanından geçip evi vurdu.

İsrail Başbakanı'nın eşi Sera Netanyahu, açıklama yaptı. Sera, "o esnada çamaşır asıyordum, patlamayı duyunca çok korktum ve çığlık attım. Saldırı sonucu yaralanmadığım için çok şanslıyım" dedi.

İSRAİL İRAN'I SUÇLADI

Diğer yandan İsrail yayın kuruluş 12. Kanal'a konuşan üst düzey bir İsrail hükümeti yetkilisi, suikast girişiminden İran'ı sorumlu tuttu. Yetkili "İran, İsrail Başbakanı'na suikast düzenlemeye kalkıştı" dedi.

Saldırı sonrası Netanyahu, evin önünde kendi videosunu paylaştı. Video yaralanmamış görünen Netanyahu "hiçbir şey bizi yıldırmayacak. Savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

HİZBULLAH İHA'SI BİR TÜRLÜ DÜŞÜRÜLEMEDİ

Kanal 12 Televizyonunun haberinde, olayla ilgili yapılan ön incelemede Netanyahu'nun evine saldırının "Sayyad 107" tipi İHA ile düzenlendiğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

Söz konusu İHA'nın, 13 Ekim'de Hayfa kentinin güneyindeki askeri üssü vuranla aynı model olduğu aktarıldı.

İncelemede, saldırıda 3 İHA'nın fırlatıldığı, ikisinin etkisiz hale getirildiği, takip sırasında diğeriyle bağlantının kesildiği, bu İHA'nın, irtifası nedeniyle izlenmesi ve düşürülmesinin zor olduğu ifade edildi.

Uçuş menzili 100 kilometre, kanat açıklığı 1,5-2 metre olan Sayyad 107'nin, istihbarat toplama ve hücum görevi yapan taktik bir İHA olduğu, daha önce de İsrail hava sahasını defalarca ihlal ettiği ve hasara neden olduğu bilgisi verildi.