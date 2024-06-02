Netanyahu'nun kabinesinde soğuk savaş: Bakanlar tehditler savurdu, koltuğu sallanıyor

02 Haziran 2024 09:17 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 09:18

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, her geçen gün daha da köşeye sıkışıyor. İsrailli esir ailelerinin her gün sokağa çıkarak istifasını istediği Netanyahu'yu kabine de sıkıştırmaya başladı. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti.

''SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİ TALEP EDİYORUZ''

Maliye Bakanı Smotrich, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi Başbakan (Netanyahu) ile konuştum ve ona, Hamas'ı yok etmeden ve tüm esirleri geri getirmeden savaşı sonlandıracak bir hükümetin parçası olmayacağımı açıkça ifade ettim."

"Hamas'ı bitirmeden savaşın sonlandırılmasını kabul etmeyeceğini" vurgulayan Smotrich, şunları aktardı:

"Hamas yok edilmeden savaşı bitirmeyi, İsrail ordusunun çekilmesi ve Gazzelilerin kuzey Gazze Şeridi'ne geri dönmesi yoluyla savaşın şu ana kadar elde ettiği kazanımlara ciddi zarar verilmesini ya da Yahudileri öldürmek için geri dönecek olan Filistinli tutukluların kitlesel olarak serbest bırakılmasını kabul etmeyeceğiz.''

''Hamas'ın ortadan kaldırılmasına, tüm esirlerin geri getirilmesine, Gazze ve Lübnan'da bambaşka bir güvenlik durumunun oluşturulmasına, kuzeyde ve güneyde tüm sakinlerin evlerine dönmesine ve ülkenin bu bölgelerinin hızlandırılmış kalkınmasına yatırıma kadar savaşın devam etmesini talep ediyoruz."

''SAVAŞIN BİTMESİ DEMEK HAMAS'A TESLİM OLMAK DEMEK''

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de X’teki hesabından yaptığı açıklamada, "Ayrıntıları yayınlanan şekliyle anlaşma, savaşın sona ermesi ve (İsrail'in) Hamas'a teslim olma anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun anlaşmayı uygulaması durumunda hükümeti devirecekleri tehdidinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Başbakan (Netanyahu), yasa dışı anlaşmayı yayınlanan şartlara göre uygularsa, bu da savaşın sonu anlamına gelir. Dolayısıyla Otzma Yehudit (liderliğini yaptığı parti) hükümeti feshedecektir.''

Bu yasa dışı bir anlaşma, terörizmin zaferi ve İsrail devletine yönelik bir güvenlik tehdididir. Böyle bir anlaşmayı onaylamak mutlak zaferi değil, mutlak yenilgiyi temsil eder. Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmadan savaşın bitmesine izin vermeyeceğiz."

ABD'NİN ATEŞKES TEKLİFİ

Biden, dün, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmış.