Netanyahu'nun oğluna diplomatik pasaport soruşturması: İsrail polisi, Dışişleri Bakanlığı'nı bastı!

07 Ağustos 2024 17:21 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:23

İsrail polisinin önceki Dışişleri Bakanı Eli Cohen döneminde aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlunun bulunduğu, gerekli koşulları karşılamayan isimlere diplomatik pasaport verildiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada, bakanlık ofisindeki bazı evraklara el koyduğu bildirildi.

Polis, eski Bakan Cohen döneminde Yair Netanyahu ve Likud Partisi'nden yerel yöneticilere usulsüz diplomatik pasaport verildiği gerekçesiyle bazı dokümanlara el koyulduğunu paylaştı.

GİZLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Polis sözcülüğü, konuyla ilgili gizli soruşturmanın birkaç hafta önce açıldığını duyurdu ancak soruşturmanın hangi isimleri kapsadığını açıklamadı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan'ın çocukları ancak 18 yaşına kadar diplomatik pasaport alabiliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, mayıs ayında "ulusal güvenlik" gerekçesiyle diplomatik pasaport alanların sadece yüzde 3'lük listesini yayınlamış, bunlar arasında Yair Netanyahu da yer alıyor.