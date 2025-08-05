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 | Selahattin Demirel

Netanyahu'nun oğlu'ndan Filistin'i savunan lidere çirkin benzetme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar'ın Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve annesi Moza bint Nasır'ı hedef alarak "Al Thani ve annesi günümüzün Hitler ve Goebbels'idir" dedi.

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Netanyahu'nun oğlu'ndan Filistin'i savunan lidere çirkin benzetme
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 00:21

Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, tartışmalı bir açıklamaya daha imza attı. Netanyahu, İsrail ve arasında arabuluculuk yapan Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve annesi Moza bint Nasır'ı hedef aldı.

"ANTİSEMİTİZM DALGASININ ARKASINDAKİ ANA GÜÇ KATAR"

Netanyahu, "Katar, 1930'lar ve 1940'lardan beri görülmemiş bir antisemitizm dalgasının arkasındaki ana güçtür. Katar, günümüzün Nazi Almanyasıdır. Katar'ın Yahudilere ve Yahudi devletine yönelik on yıllardır süren karalama kampanyası ve bu kampanyaya milyarlarca dolarlık finansal destek sağlaması nedeniyle dünyadaki tüm Yahudiler büyük tehlike altındadır" dedi.

Netanyahu, Katar Emiri Al Thani'yi Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e, Al Thani'nin annesi Moza bint Nasır'ı ise Nazi Almanyası'nın Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e benzeterek, "Katar Emiri Al Thani ve annesi Moza bint Nasır günümüzün Hitler ve Goebbels'idir" dedi.

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ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#katar
#Yair Netanyahu
#Antisemitizm
#Yasadışı Yaşam
#Nazi Almanyası
#Dünya
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