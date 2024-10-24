Netanyahu'nun oğlundan küstah paylaşım! TSK'nın PKK'yı vurmasını sindiremedi

24 Ekim 2024 22:42 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 22:47

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye ve Irak’ın kuzeyinde dün gece terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. MSB, düzenlenen hava harekâtında 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirirken, MİT’in operasyonları sonucunda örgüte ait enerji altyapısı, lojistik merkezler ve mühimmat depoları gibi kritik noktaların imha edildiği açıklandı. PKK'ya karşı bu önemli operasyonların ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, sosyal medya üzerinden küstah bir paylaşımda bulundu.

Netanyahu'nun evine saldırının öncesi ve sonrası! İşte yüksek güvenlikli ev böyle vuruldu

Netanyahu'nun evine saldırının öncesi ve sonrası! İşte yüksek güvenlikli ev böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı​ (MSB), Irak​ ve Suriye​'nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirilen hava operasyonlarında, ilk bilgilere göre 2’si üst düzey olmak üzere toplamda 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinden itibaren Irak ve Suriye’nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 47 terör hedefi vurulmuş, ilk tespitlere göre 59 terörist, bunlardan 2'si üst düzey olmak üzere etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

KRİTİK NOKTALAR YOK EDİLDİ!

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesisine yapılan terör saldırısının ardından, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, örgüte ait enerji ve altyapı tesisleri, lojistik merkezler ve mühimmat depoları gibi kritik noktalar hedef alındı.

MİT'in, PKK/YPG terör örgütüne karşı belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

NETANYAHU'NUN OĞLU SİNDİREMEDİ!

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, terör organlarına yakın bir sitenin "Türkiye, Kuzey Suriye'deki Kürt hedeflerini vuruyor." içerikli haberine şu yorumu ekledi:

"Türkler, Kürtlere soykırım yapıyor."