Netanyahu'nun sağ kolu Gazze'ye saldırıların ne zaman son bulacağını açıkladı

29 May 2024 15:20 - Güncelleme : 29 May 2024 15:40

Dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrılarına ve tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırmayan İsrail, gece-gündüz katliama devam ediyor.

Uluslararası kamuoyunun çağrılarına kulak asmayan Netanyahu'nun en güvendiği isimlerden biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Taci Hanegbi ise saldırıların en az 7 ay daha süreceğini açıkladı. İsrail devlet televizyonu Kan'a konuşan Hanegbi, saldırıların 2024 yılı boyunca devam etmesinin beklendiğini söyledi.

''PHILADELPHIA KORİDORU'NU KONTROL ALTINA ALACAĞIZ''

Hanegbi, Mısır ile Gazze sınırındaki tampon bölgenin yüzde 75'inin ellerinde tuttuklarını, silah kaçakçılığının da önüne geçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Hanegbi, ''Philadelphia Koridoru'nun yüzde 75'i kontrolümüzde ve zamanla hepsini kontrol altına alacağız" dedi.

İSRAİL SİVİL KATLİAMINI SÜRDÜYOR

Bölgede 236 gündür aralıksız süren saldırılarda can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 6 saldırı gerçekleştirdiği, 75 kişinin hayatını kaybettiği, 284 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 36 bin 171’e, yaralananların sayısının ise 81 bin 420’ye yükseldiği aktarıldı.