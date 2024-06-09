Netanyahu'nun şovuna tepkiler çığ gibi: Ondan nefret ediyorum, sefil adam

09 Haziran 2024 11:56 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:24

İsrail ordusu, dün 'rehine kurtarma' bahanesiyle en az 210 Filistinliyi katletti, 400'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından 4 rehinenin kurtarıldığını duyurdu.

Ululararası kamuoyunda sert tepkiler alan Netanyahu, rehinelerin kurtarılmasını bir şova çevirdi. Kurtarılan rehinelerle pozlar veren Netanyahu, ülkesinde de eleştirilerin hedefi oldu.

''BAŞARISIZLIKLARIN DA SORUMLULUĞUNU ALACAKSIN''

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun kurtarılan dört kişiyle poz vermesini ve onlarla çekilen görüntülerini hem geleneksel medyaya hem de sosyal medyaya servis etmesine tepki gösterdi. Lapid, Netanyahu'nun 7 Ekim'de öldürülen ya da Gazze'de hayatını kaybeden İsrailli rehinelerin aileleriyle bir araya gelmediğine dikkat çekti.

Lapid, "Eğer sen başbakansan sen hem başarıları hem de başarısızlıkların sorumluluğunu alacaksın. İşler istediğin gibi gitmeyince ortadan kaybolmak yeni bir şey" dedi.

İsrail'in "kurtarma operasyonlarının" başarısız sonuçlanmasından sonra sadece yazılı açıklama yaptığına dikkat çekilirken, ölen İsraillilerin yakınları da Netanyahu'ya tepki göstermeye devam ediyor.

''ONA KIZGIN DEĞİLİM, ONDAN NEFRET EDİYORUM''

İsrail'in eski bakanlarından Izhar Shay, 7 Ekim'deki saldırılarda yaşamını yitiren oğlu Yarın Oree Shay'ın Netanyahu ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak çok sert ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Shay şunları yazdı:

"Ben de başbakanın arama zahmetine katlanmadığı yaslı ebeveynlerden biriyim. Oğlum kahramanların arasına düştü ve ölümüyle yüzlerce vatandaşın hayatını kurtardı.''

''Ama uykusunda öldürülmüş ya da evinden kaçırılmış olsaydı bile, ahlaklı ve onurlu bir başbakan teselli etmek ve güç vermek için arardı. Ve bu olay onun gözetiminde gerçekleştiği için özür dilerdi. Ona kızgın değilim. Hem de hiç. Ondan nefret ediyorum, sefil adam.''